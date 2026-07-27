近日Madam Lo盧宛茵再度人氣急升，不論電視劇或廣告，也有她的身影。Madam Lo有著神奇的魔力，即使把影片靜音，也彷彿聽到她雄亮的笑聲。正當大家以為她樂天知命、無憂無慮時，原來情況並非如此。
我在剛播出的港台節目《日出前告白》，有機會再次訪問Madam Lo。她首次公開披露自己10多年前開始，有怕病怕死的念頭，最近求診老人科要服鎮靜劑：「我覺得我現在已經走到這樣的歲數，就有一點點擔心這件事，就是不知道走到甚麼時候，走到人生道路的盡頭，怕自己沒有自理能力，所以常常心裡很害怕，有些恐懼感。」
Madam Lo說，最初也搞不清自己的心理狀態，直至心理影響生理，她才驚覺要求醫：「最初常常頭暈，試過一次跟朋友吃飯，吃飯吃到一半我說不行不行，我要回家，因為無緣無故背部，一直冒冷汗，有些渾身不自在，好像想離開那個地方。」
Madam Lo雖然害怕，但無減精靈思維，決心求診。醫生給她開藥，讓她鎮靜一些，不會那麼慌張。拍檔主持香港心理學會會長張傳義博士稱，長者擔心生命的何去何從，有焦慮相對普遍。除了學Madam Lo不怕標籤，對症下藥，還可參考她兩件生活瑣事，或可幫助同樣遇上焦慮的老友記。
第一，Madam Lo說她現在走路很慢，因為她認知老人家一旦摔倒可大可小。第二，建立適當的社交生活。Madam Lo說她很喜歡飯局，因為可與朋友聊天。除了吃飯，她更喜歡與同樣愛好音樂的朋友去聽歌，開開心心過一晚：「我們會去一間酒店聽現場樂隊唱歌，我介紹你去，那些是菲律賓樂隊，專門演奏懷舊金曲，很好，很適合我們聽。」
Madam Lo還說即使一個人在家，她也鮮有讓自己停下來，因為自己睡至下午，起床回覆信息，看社交平台，有時更在Netflix煲劇至凌晨兩三點。聽著Madam Lo的招牌笑聲及多姿多采生活，看著她閃閃發光的雙眼，我彷彿明白，焦慮或心病還需心藥醫。不論任何年紀，都要尋找寄托，過著充實人生，身心自然健康。