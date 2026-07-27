大笑姑婆背後的焦慮

近日Madam Lo盧宛茵再度人氣急升，不論電視劇或廣告，也有她的身影。Madam Lo有著神奇的魔力，即使把影片靜音，也彷彿聽到她雄亮的笑聲。正當大家以為她樂天知命、無憂無慮時，原來情況並非如此。 我在剛播出的港台節目《日出前告白》，有機會再次訪問Madam Lo。她首次公開披露自己10多年前開始，有怕病怕死的念頭，最近求診老人科要服鎮靜劑：「我覺得我現在已經走到這樣的歲數，就有一點點擔心這件事，就是不知道走到甚麼時候，走到人生道路的盡頭，怕自己沒有自理能力，所以常常心裡很害怕，有些恐懼感。」

Madam Lo說，最初也搞不清自己的心理狀態，直至心理影響生理，她才驚覺要求醫：「最初常常頭暈，試過一次跟朋友吃飯，吃飯吃到一半我說不行不行，我要回家，因為無緣無故背部，一直冒冷汗，有些渾身不自在，好像想離開那個地方。」 Madam Lo雖然害怕，但無減精靈思維，決心求診。醫生給她開藥，讓她鎮靜一些，不會那麼慌張。拍檔主持香港心理學會會長張傳義博士稱，長者擔心生命的何去何從，有焦慮相對普遍。除了學Madam Lo不怕標籤，對症下藥，還可參考她兩件生活瑣事，或可幫助同樣遇上焦慮的老友記。