精挑個股不如均價買入指數ETF

讀者可能覺得，我近日的兩篇文章有點自相矛盾。一方面，我認為，單靠打工的收入是很難獲得財務自由的。為了加快達到財務自由的日子，還得有被動的投資收入，如買賣股票之類。然而，另一方面，我又把想有被動的投資收入，描述得那麼遙不可及，那死慳死抵去儲蓄作投資還有甚麼意思呢？ 這兩者都是事實，所以必須提醒讀者。買賣股票難賺錢，並不等同作任何的被動性投資都沒法賺錢。而且，即使是買股票，亦不是所有的方法都沒法賺錢。散戶難賺錢的是憑挑選個股去賺錢。

因為，要憑挑選個別股票去賺錢，就得仿傚巴菲特的價值投資法，就得先做很多功課去評估公司的內在價值，在股票的市價遠低於內在價值時才入市。然而，要散戶做這麼多的功課並不容易，就算做了功課亦不等於能作出正確的價值評估。此外，就算作出了正確的評估，散戶很多時仍會選擇隨大流，而不是追隨理性的選擇。 再者，即使是用價值投資，還得靠出入時機的把握，這些都不是散戶所長。普通人做投資，最好是做一些簡單的，不用左揀右揀的，不需要計較時機的。

我這套做法，與市面上流行的說法剛剛相反。市面上流行的說法是「買股，唔係買市」。而我的看法則是，能買中個市已不容易，不要奢望可以買中個別股票。因為，要買中個別股票的難度其實更高。 要買中市場的大方向，用Top down(即俯瞰)的方式已有一個籠統的印象；但要揀中一隻股票，就得用Bottom up(即由下而上地從底層的結構開始研究)的方式作詳細分析。散戶很難做得好。現實是，大市向好的時候，個別股票才容易做好，否則便要逆大勢而行，並非明智之舉。

對普通人來說，與其去揀個別股票，不如買盈富基金這類追蹤指數的ETF基金。你只要覺得一個地方的政治大體穩定，未來經濟會有增長，你就可以按時定量買入追蹤這個地方股市指數的ETF基金。按時定量買入，拉勻就是一個均價，散戶就可以無需為買入的時間煩惱，亦可以不用為買入的價錢煩惱。 買入後就是長期持有收息。如果市場出現變化，指數的成份股出現變化，ETF基金的管理者會為你調整，不用基金的持有者費心。買這類基金的好處是它買齊構成指數的所有成份股，令小戶也可以分散風險，而且不怕會跑輸大市，大體會與大市同步。