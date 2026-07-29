筆者雖然經常到日本，但從未到過沖繩，今次來釣魚才第一次有機會到訪。
來到沖繩，讓人了解到日本型男俊男仍是存在的，俊男自然會帶上美女，當然同樣情況也發生在韓國人身上，再加上沖繩人輪廓比較深一點，顏值也高，令整個旅程生色不少。
作為沖繩的象徵、被登錄為世界文化遺產的首里城當然是要去的，不過筆者還是建議，待燒毀了的首里城正殿修復重建工程完成後才去，否則無法一睹其獨特設計。加上天氣酷熱，不是一般人承受得了。目前正殿的部分部件已被移到縣立博物館，遊客正好可在那裏一併了解琉球王國的歷史文化。
這次沖繩之旅筆者自然不忘參觀一下當地的戰場，而二戰中的沖繩島戰役確實是相當慘烈，美日雙方加上當地平民傷亡超過20萬人，當中最為人們所認識的是拍成電影的《鋼鋸嶺》(Hacksaw Ridge)，實際地點位於首里城以北的浦添城遺跡，日方稱作前田高地。
看過該電影的人都知道，美軍進攻鋼鋸嶺需要先用繩梯爬上山崖，而日軍躲在強化的山洞中頑強抵抗，連用艦炮轟擊也無法消滅他們，令美軍付出了大量死傷才能消滅每個山洞的日軍。美國陸軍軍醫Desmond Doss因信仰關係拒絕拿槍，以軍醫身分服役，從鋼鋸嶺上將傷兵一個一個送到崖邊，用繩索送下懸崖，這樣堅持了三天，拯救了75位傷兵，後來獲頒美國陸軍最高榮譽的「榮譽勳章」(Medal of Honor)。
去到書店，竟發現了不少對日本政府控訴的書籍，不過也不難理解：二戰中日本軍方在戰鬥中迫令平民集體自殺，戰爭後期又被用作「神風特攻隊」基地，從書籍中也得悉日軍強制徵召當地14歲至16歲的中學生，成立「鐵血勤皇隊」，叫他們執行那些例如身綁炸彈炸毀美軍坦克的任務，實在是十分無恥。另一方面，沖繩人自然不會對進攻當地以及戰後駐軍並設立大量基地的美軍抱有好感。因此，沖繩人的情感和身份認同是複雜的：2023年的一個調查顯示，當地人16%說他們是「日本人」，24%說是「沖繩人」，複合身份約佔受訪者的60%——在現實環境下，只能作無聲的抗議。