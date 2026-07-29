沖繩行

筆者雖然經常到日本，但從未到過沖繩，今次來釣魚才第一次有機會到訪。 來到沖繩，讓人了解到日本型男俊男仍是存在的，俊男自然會帶上美女，當然同樣情況也發生在韓國人身上，再加上沖繩人輪廓比較深一點，顏值也高，令整個旅程生色不少。 作為沖繩的象徵、被登錄為世界文化遺產的首里城當然是要去的，不過筆者還是建議，待燒毀了的首里城正殿修復重建工程完成後才去，否則無法一睹其獨特設計。加上天氣酷熱，不是一般人承受得了。目前正殿的部分部件已被移到縣立博物館，遊客正好可在那裏一併了解琉球王國的歷史文化。

這次沖繩之旅筆者自然不忘參觀一下當地的戰場，而二戰中的沖繩島戰役確實是相當慘烈，美日雙方加上當地平民傷亡超過20萬人，當中最為人們所認識的是拍成電影的《鋼鋸嶺》(Hacksaw Ridge)，實際地點位於首里城以北的浦添城遺跡，日方稱作前田高地。 看過該電影的人都知道，美軍進攻鋼鋸嶺需要先用繩梯爬上山崖，而日軍躲在強化的山洞中頑強抵抗，連用艦炮轟擊也無法消滅他們，令美軍付出了大量死傷才能消滅每個山洞的日軍。美國陸軍軍醫Desmond Doss因信仰關係拒絕拿槍，以軍醫身分服役，從鋼鋸嶺上將傷兵一個一個送到崖邊，用繩索送下懸崖，這樣堅持了三天，拯救了75位傷兵，後來獲頒美國陸軍最高榮譽的「榮譽勳章」(Medal of Honor)。