香港已死危言聳聽 中港融合民間主導

羅奇再次發表「香港已死」的論調，最新文章羅列三大理由，指香港新股上市依賴內地企業、外籍法官離職損害法治、街頭普通話取代粵語，試圖論證舊香港已經終結。細看這些論點，無非是以偏概全的危言聳聽，經不起事實與歷史的簡單檢驗，香港的生命力恰恰在於民間自發的包容與融合。 羅奇斷言香港新股市場靠內地企業支撐，失去了國際色彩。翻查紀錄，回歸前在港上市的外國公司僅約20間，佔比不過3%左右。到了近年，外國公司絕對數目增加到60至70間，比例仍維持在3%至4%水平，反映實際上是穩中有升。真正改變的是內地企業來港上市數目大幅攀升，令分母變大，外國公司佔比看似停滯。試問哪一個國家的國際金融中心不是主要服務本國企業？紐約、倫敦、東京的股市同樣以當地企業為骨幹。副財政司黃偉綸便指出，今年上半年香港錄得87宗IPO，集資額達2,102億元，幾乎是去年同期兩倍，處理中的上市申請超過500宗，市場活力顯而易見。香港從來都是中國企業接觸國際資本的首選平台，這角色不是倒退，而是日益鞏固。

至於6位海外法官離開終審法院，便被說成法治崩潰，同樣站不住腳。離任法官各有個人理由，有人年屆高齡，有人因家庭或其他事務請辭，並非集體抗議。終審法院至今仍有資深海外法官在任，整個司法體系繼續暢順運作，並無人才流失跡象。在世界正義工程的法治指數排名中，香港持續高於不少西方發達國家，司法獨立和產權保護備受肯定。法治不是服務少數法律精英，而是整體社會的基石，保障私有產權、合約自由，這正是香港能夠吸引海外資金、成為資產管理中心的制度優勢所在。

街上普通話聲浪增多，羅奇視之為「Xiānggǎng」取代「Hong Kong」的證據，實在是放大微觀印象。旅發局數據顯示，2025年訪港內地旅客達3,783萬人次，佔整體旅客76%；今年上半年比率進一步升至約77%，內地旅客數目按年增長16%。當街上超過七成遊客都說普通話，聽到普通話的機率自然高。加上高才通等計劃吸引內地專才主動申請來港發展，政府只提供制度框架，去留全屬自願，這正是民間主導的中港融合。回看歷史，二次大戰後香港人口僅50萬，其後每一波發展都伴隨著內地人才、資金和經驗的流入，從上海實業家到南洋華僑，文革期間的抵壘政策，再到改革開放後的專業移民，民間互動從未間斷，今天香港成為國際金融中心，本身就是這股融合力量結出的果實。