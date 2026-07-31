平靜的重逢

時間，果然是最公道的導師。它不分晝夜地調配著遺忘的分量，把淚熬成淡然，把恨化成雲煙，連曾經以為刻骨銘心的人，也慢慢變成一種毫不顫動的稱呼。 兒子大學畢業那天，雖不是天晴但也沒有下雨。台下坐著的，除了我，還有他的父親，我的前度。兒子說要一家人的合照，那一刻，沒有情歌裡寫的欲斷難斷，沒有「我哋會點下頭，問候一下，然後已經唔知講咩好」的尷尬停頓。有的，只是兩個成年人，很自然地站在同一格鏡頭裡，笑得很自然，甚至帶點溫柔的客氣。

也許是老了，記性差了；也許當日的傷口太深，深得連痛感也一併帶走；也許，經過這麼多年，是真的徹底放下了；又也許，是當年逼著自己去忘記，如今終於做到了。無論是哪一個「也許」，現實不必像劇集的戲劇化吧！ 回望那些年，都是成長最深的印記。「眼淚沒有白流，跌過痛過，才學會從錯誤裡吸收。」但也真的不必留住那顆曾經絆倒自己的石頭，來提醒自己要復仇。我仍相信，當日那句「活得比你好」的信念是重要的。它不是為了讓對方後悔，而是為自己打氣，給自己的一份祝福。走到今天才明白，是否真的比他好，早已不重要；重要的是知道自己要好好活著，並且用行動證明——這就是愛自己的方式。