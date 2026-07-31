最近上映的《奧德賽》成為熱話，令我想到古代神話竟然與現代獸醫學有著意想不到的聯繫。我們稱夜空的光帶為「銀河」(Milky Way)，傳說那是宙斯趁希拉熟睡時，讓私生子赫拉克勒斯飲希拉的乳汁。希拉醒來推開嬰兒，乳汁飛濺天際，化成閃耀的銀河。

英文galaxy 一詞源自希臘文gala，意即「牛奶」。有趣的是，城大乳牛場內的一條道路，真的就命名為「The Milky Way」。

獸醫學在神話中的始祖，是半人半馬，以智慧、文明修養和高超醫術聞名的馬喀戎(Chiron)，他從自身理解馬匹的身體構造，而獸醫專業正是源於照顧馬匹。數百年前，馬匹既是交通工具，也是運輸貨物及戰爭不可或缺的力量。