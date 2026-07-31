最近上映的《奧德賽》成為熱話，令我想到古代神話竟然與現代獸醫學有著意想不到的聯繫。我們稱夜空的光帶為「銀河」(Milky Way)，傳說那是宙斯趁希拉熟睡時，讓私生子赫拉克勒斯飲希拉的乳汁。希拉醒來推開嬰兒，乳汁飛濺天際，化成閃耀的銀河。
英文galaxy 一詞源自希臘文gala，意即「牛奶」。有趣的是，城大乳牛場內的一條道路，真的就命名為「The Milky Way」。
獸醫學在神話中的始祖，是半人半馬，以智慧、文明修養和高超醫術聞名的馬喀戎(Chiron)，他從自身理解馬匹的身體構造，而獸醫專業正是源於照顧馬匹。數百年前，馬匹既是交通工具，也是運輸貨物及戰爭不可或缺的力量。
傳說宙斯不忿伊克西翁迷戀希拉，便以雲朵化身成希拉欺騙他，結果伊克西翁與雲交合，誕生了半人馬一族。這種違反自然的結合，造就野性、暴力且難以控制的混血生物，象徵對人類傲慢及干預自然的警告。今日人畜共通疾病及抗微生物藥物耐藥性等危機雖然不是神罰，卻是人類將生物系統推至極限的結果。因此，現代獸醫不只是動物醫生，更是公共衛生的重要守護者。
女神呂薩(Lyssa)象徵怒火，常被描繪成口吐白沫、身披血袍，是狂犬病的化身，現今狂犬病病毒所屬的病毒屬Lyssavirus(狂犬病毒屬)，名稱正是源於她。現代獸醫學知道這並非神明的憤怒，而是一種由病毒引起的腦炎，而且可以透過疫苗有效預防，但呂薩代表著每一次動物咬傷背後最原始的恐懼。
希臘神話為人類與動物之間的關係提供了一套象徵語言，現代獸醫學則是一門以科學回應工業化畜牧傲慢、治療人類制度所衍生疾病的學科，同時保有從動物角度理解世界的智慧。