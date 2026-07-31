延續上星期所說，我剛剛和舊同學(以及各人的伴侶)從仙台自駕遊去東京。以往和這班舊友旅行，都沒今次這麼強烈的購物行程。沒辦法，日圓太低，大家都好像餓了很久一樣。只不過，在幾天東京集中購物的期間，我又再次感受到男女購物心態的鴻溝。當然，可能純粹因人而異，與性別無關，且聽我的分享，大家自行判斷。 女生似乎是「感覺先行」的。當她們看到眼前的物品，對比香港的售價，折算後如果便宜了30%以上，雙眼就會發光。記得我們從仙台南下途中，有天在偏遠地區沒甚麼好逛，最終進了AEON大商場。裡面有間GU，香港明明大把分店，但在日本，同學的老婆竟然可以極具耐性地挑選兒童睡衣套裝，還一邊拍照一邊形容，越洋做代購幫香港親戚搶購。

我忍不住問：「很便宜嗎？」「是呀！香港賣129，這裡退稅後大約69元咋。」差不多半價。但算一算，其實就只是省了60元。60元啊，你要一路上拎著它，還要塞進海關行李搬回香港，搞一大輪就是為了那60元。「買兩套！」噢，於是就省了120元囉。女生很喜歡這種「感覺」便宜，而不是「理性」上的划算。 我們幾個男人就完全相反。要不就是這裡獨家，無法比較；要不就是差價的絕對數字夠大。例如看中一隻幾萬元的名錶，便宜10%就已經省了幾千元，這才叫值得出手。少少數目的差價，男生根本懶得留意。