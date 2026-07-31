一個經濟學教授走在街頭，看到滿街將要餓死的人，他反問自己，在課堂裡看似美輪美奐的經濟學，到底對這世界有甚麼意義？這裡是1974年正在發生饑荒的孟加拉，尤努斯教授決定放棄只以鳥瞰式(bird view)方法旁觀問題，而以蟲察式(worm view)方向探索答案。在偶然機會以27美元幫助一班村民微型創業、更神奇地獲得還款後，他決定創辦社會企業葛萊姆銀行(Grameen Bank，Grameen是孟加拉語「鄉村」的意思)，並開始了劃時代的微額貸款(micro finance)概念。他顛覆了傳統銀行有抵押才貸款的慣性，來協助無積儲、無尊嚴的赤貧戶。

這是經濟學，資本運轉的直接成果從來與窮人拉不上關係，銀行也只會願意借錢給有錢的人，本來身無分文的赤貧戶，沒有儲蓄、沒有抵押，就算他們有動力、有能力靠雙手微創業，也永遠進不了銀行的門檻。尤努斯認為借貸是基本人權的一部分。在努力30年後他更因此成為2006年諾貝爾獎得主，但並非經濟學獎，而是和平獎，一份對這時代意義更大的肯定。概念善意地挑戰與修補了資本主義制度的空隙，絕對能稱得上是顛覆性創新Disruptive Innovation。

要實現近乎烏托邦式的理想，需要大膽想、小心試。推行初期，農村的宗教保守勢力強烈阻撓女性接觸金融。信貸員甚至只能隔著門簾，對著因害羞與恐懼而不敢發聲的婦人說話。但尤努斯發現借錢給婦女——項目的關鍵變革者，家庭才能被改變，而還款更保證。在蟲察式的設計中，也發現五人小組式的借貸，更能互相推動鼓勵；從極小資本開始、高頻微量地還款，能大幅降低風險。最後，窮人的銀行以超過97%的驚人還款率，向世界證明窮人是最守信用的借款者。