皇崗口岸應隨車通行 撤禁區力拓邊境經濟

皇崗口岸新聯檢大樓即將啟用，硬件升級標誌深港設施互聯進入新階段。然而，硬件以外，規劃與管理思維必須同步革新。英佔時期遺留的邊境禁區心態，至今仍束縛北部都會區發展。要真正釋放潛能，必須借鑑深圳做法，撤去不必要禁區枷鎖，讓市場力量推動邊境經濟。當中最迫切的，是檢討隨車人員必須落車過關的安排，實現真正便捷的「港車北上」及「粵車南下」。 英佔時期，陸路邊境策略由相對開放轉向嚴密封鎖。1898年租借新界後，初期人員往來大致自由。1949年後形勢劇變，港英政府於1951年設立邊境禁區，面積一度達約2,800公頃，將新界北部劃為緩衝地帶，嚴格限制出入與發展，核心目的是防範非法入境與政治滲透。這種視邊境為防衛前線、凍結發展的思維，主導了往後數十年規劃。回歸後禁區雖大幅縮減，但側重管制多於釋放機遇的慣性仍然殘留。北部都會區要起飛，必須告別這種舊思維。

深圳在新皇崗口岸周邊的策略，與香港部分口岸形成強烈對比。深圳將口岸定位為河套深港科技創新合作區核心門戶，聯檢大樓不止是過關通道，更是集交通樞紐、商業配套與公共空間於一身的綜合體。周邊步行範圍已有人才社區、中小型商場與夜市，再經地鐵直達大型商場，自然衍生即日快閃商務與消費模式。反觀香港關口，無論港珠澳大橋香港口岸還是蓮塘/香園圍口岸，周邊幾乎只有交通功能，商業配套闕如，規劃停留在疏導人流，忽略口岸可帶動的經濟效應。當深圳一側已成片區繁榮催化劑，香港這邊仍只是「過路站」，北部都會區自然缺乏由口岸經濟點燃的內生動力。

跨境便捷方面，周末和節日假日於港珠澳大橋嚴重擠塞，凸顯制度障礙。其中一個原因，是車輛駛入內地關口時，乘客必須下車前往驗放廳，司機則可留在車內。反觀香港和澳門口岸，乘客全程毋須下車。同一段大橋，兩種安排，人為拉長輪候時間。當局既然已在皇崗口岸設計「聯合一站式」查驗，便應積極與內地磋商，從皇崗開始突破乘客必須落地的做法。現時科技已可透過車輛掃描、人臉識別及大數據風險管理，在不削弱安全的前提下加快驗放。只要司機與乘客都可留在車內，通關時間有望大幅縮減，大橋擠塞亦能明顯紓緩。