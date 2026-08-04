雪域丹青潤香江 巾幗擔當啟新程

2026年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是香港由治及興邁向新台階的關鍵節點。站在這一節點回望，去年7月，為慶祝香港回歸祖國28周年，我透過鴻文慈善基金在啟德雙子匯舉辦「雪域的祝福」唐卡藝術展。展覽匯聚十九至二十世紀珍罕唐卡，配合專題講座與靈性音樂，讓市民領略雪域高原藝術造詣，更為香港青年打開認識祖國優秀傳統文化與宗教哲學的窗口。看著一家老小在畫作前駐足沉思，我深信，觸摸文化厚重，國家認同方能在心中生根。當下香港正全力建設中外文化藝術交流中心，這既是政府施政重點，更是婦女界施展才華、貢獻社會的廣闊舞台。

長期以來，香港女性展現獨特「她力量」：既能勇於實現自我價值，在專業領域獨當一面；又能以溫柔細膩心思照顧家庭、關愛社群。這份剛柔並濟的韌性，是支撐香港社會和諧運轉的重要基石，在文化傳承、社會建設與國家發展大局中作用不可替代。展望未來，我們將緊扣國家「十五五」規劃部署，跟進香港本地五年規劃方向，團結各界婦女，善用「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。既做好中華優秀傳統文化的傳播者，也做好淳厚家風的守護者，將愛國情懷融入家庭教育，把個人理想、家庭期盼融入城市發展與國家宏圖。在「一國兩制」行穩致遠的實踐中，香港婦女將以踏實篤行展現新時代巾幗擔當，為香港長期繁榮穩定、國家高質量發展持續貢獻溫柔且堅定的力量。 作者為全國婦聯特邀代表、港區婦聯代表聯誼會副會長劉洪文燕，BBS隔周二刊出。