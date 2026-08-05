日本戰場的特殊性

這些年來，筆者遊歷了不少日本戰國時代的戰場，當中與其他時代或地方的戰場大相徑庭的是日本戰國時代的戰場的可目視性和可目測性。 以著名的桶狹間之戰(1560年)為例，在善照寺砦，織田信長掌握了敵方主將今川義元於桶狹間山休息的情報，決定突襲義元本陣。但實際上善照寺砦距離桶狹間山只有3公里，在那裏是完全可看到桶狹間山的，當然誰駐紮在那裏或需要更準確的情報，因此相傳是織田家臣簗田政綱偵察到義元本陣的位置並向信長報告的。

不過問題來了：距離這麼近，你能看到敵人，敵人也能看到你，加上今川軍總兵力達25,000人，而信長手上只有2、3千人，即使看得見也不敢隨便出擊。不可不提的是，敵將岡部元信駐守的鳴海城，其實只在善照寺砦的700米外，隨時可攻擊善照寺砦，因此即使織田信長的突襲是孤注一擲也好，在實際環境下其實殊不簡單。 筆者早前登上了小谷城遺跡，發現在山上對山下是一覽無遺的，因此淺井長政在山上對於織田軍包圍橫山城的戰況，可說是能夠充分掌握的。所以在姊川(姉川)之戰(1570年)的新說中，淺井・朝倉聯軍掌握了織田軍包圍橫山城的狀況，下山並在背後突擊織田軍，令織田軍陷入苦戰，是十分有可能的。