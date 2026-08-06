上周我們提到，公司聆聽顧客意見，減少機上座位以提升A321neo飛機的布局。而另一項重要提升，是有關區域航班的商務艙。有顧客提出希望在較為短途的區域航班上，也能在商務艙享受到可平躺的座椅。經過重新探索及研究我們的空中巴士A330-300客機後，今年底起推出的「爾逸商務艙」及全面提升的經濟艙，就大大躍升顧客的區域旅程體驗。

全新的空中巴士A330-300客機商務艙取名「爾逸商務艙」Aria Studio，設計靈感源自現代生活空間，每項細節均以乘客的需要為考量。舒適的座椅乃採用JPA Design的 Airtek技術，輕量化舒適兼備，可較節多個角度至平躺模式。乘客更可從座位直接通往走道，入座或起身走動皆輕鬆自如。其他配置如附有鏡子的收納格、座位內置無線充電功能、手提電腦專用的收納位置等，便利貼心。除座位外壁提供私隱，機艙中央座位之間亦設有伸縮隔板，完全關上時便享受私人時光；打開隔板便可與同行旅伴交流。當然少不了的是4K超高清畫質螢幕以及藍牙音訊串流功能，可連接私人耳機，投入個人化的影音世界，盡情享受國泰屢獲殊榮的機上娛樂系統。