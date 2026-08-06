麥當勞聯乘KITKAT 推期間限定芒果新地系列登場

麥當勞再度聯同雀巢攜手推出「KITKAT呂宋芒威化味新地」系列，即日起於全港麥當勞甜品站限時登場。今次系列以深受芒果愛好者追捧的呂宋芒為主角，該品種素以濃郁果香與香甜口感見稱，是芒果界中的經典之選。系列共推出兩款甜品：芒果新地筒(售價$8)，入口香甜順滑，果香馥郁，清爽怡人，還有芒果芭菲配KITKAT(售價$17)，以KITKAT呂宋芒威化味新地為基底，配搭KITKAT香橙味朱古力威化，並加入首度於甜品站亮相的KITKAT迷你朱古力威化脆脆，再淋上香濃朱古力醬，四重口感層次豐富，睇到都想食呀！