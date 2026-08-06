羅奇心目中的舊香港逝不足惜

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇早前曾斷言香港已經完蛋，剩下的只是國際金融中心的遺址。他這種言論，當時曾在國際社會引起不少回響。有人的確曾因此而有點擔心，因為當時美國正全力打壓香港，企圖抹煞香港的特殊性，硬要把香港與內地一體看待，以削減香港作為一個特區的功能。 美國列出了一批實體清單，限制美國資金買這些中國公司的股票；已作投資的美國公司，亦得在兩年內把之前已買入的股票清倉。目的就是要制約香港金融業的發展，沒法為正在起飛的中國提供金融服務。羅奇的言論只不過是為美國的部署搖旗吶喊罷了。

全球資金大部分集中在美國的手裏，誰一旦成為美國打壓的對象，誰就很難在國際金融市場找到出路。所以，我當時亦一度為香港能否繼續成為國際金融中心而擔心。擔心若然西方資金真的不來，香港的金融市場就很難活躍起來，國際金融中心地位就很難保得住。 當年，我曾在本欄建議：香港可以先努力做好中國自身的金融中心角色，然後在這個基礎上，去爭取做國際金融中心。美國可以不容許中國的公司去美國上市，但是沒法阻擋中國的公司來香港上市；美國資金可以不投在港上市的中國公司，但是沒法限制中國資金來香港買股票。香港完全有條件先做中國自己的金融中心，然後在這個基礎上，爭取做國際金融中心。

中國政府是否聽到我的意見，我不得而知；但在行動上，他們確是在這樣做的。這兩年，本港股市的成交大幅增加，由平均每日不足一千億港元成交，迅速增加至每日超越兩千億港元。若非中國政府在後面發功，香港股市的成交量不會增長得這麼快。 香港股市的成交量增加後，中國公司來港上市就有基礎，單是今年上半年，就錄得87隻新股上市，集資總額達2,102億港元，穩執國際牛耳。外國資金見在港上市的公司科技含量愈來愈多，升值潛力愈來愈高，自然也想來分一杯羹。是以美國的投行亦轉而看好香港的股市，還建議客戶增持。羅奇的前僱主摩根士丹利亦有加入這個行列，間接支持香港恢復國際金融中心的地位。