上海與香港，在近代中國的不同時期是世界透視華夏的窗口，亦是中土人流物流走向世界的通衢。
回望百年，兩個國際城市同受西方文化洗禮，又傳承中華文化血脈，中西會萃，增益文明。中國開放改革後，兩地在經濟主要領域(如金融、創科)互相協作，爭取互利雙贏。
2025年暑假，香港中文大學崇基學院和上海財經大學攜手策動「雙城記——滬港菁英互訪計劃」。兩周裏，滬港師生走訪兩地，了解金融、創科、城市規劃及歷史文化之發展脈絡，以學術視野感受時代魅力。
在上海，他們探訪上海交易所，了解專利法規、資金鏈和城市規劃的跨部門協作，認識到政策齒輪與創科巨輪，環環相扣。在滴水湖AI創新港，他們了解AI如何從實驗室到真實產業環境。一行人有機會深入企業現場，看到：「嗶哩嗶哩」展現民企在文創域的發展之道，而「特斯拉超級工廠則揭示外資如何運用上海供應鏈優勢，折射其蓬勃生機。
一行人隨後轉往香港，在科學園的創科體驗館體驗「亞洲小龍」的轉型野心，及其將軍澳創新園為中小企搭建的孵化溫床，以及如何鼓勵新世代投身創新產業。在香港金管局，他們看到香港金融布局高瞻遠矚一面，即如使用金融科技監管市場風險和創新，以及面對加密貨幣交易與日俱增，香港以穿透式監管築造防火牆，為國際資本進出及停泊在香港錨定信心。
待香江明月升起，香港的年輕人以嶺南熱情回饋上海友人，倚在尖東星光大道的欄杆旁看浪，觀賞如星河的流動的港島霓虹。稍後，他們更進入中大崇基的「眾志堂」，面對荷香滿池的未圓池，一嘗便宜美味的宵夜，其樂融融。
寄語滬港年輕人，兩地未來攜手共進在你們手中，一起努力吧！