上海與香港，在近代中國的不同時期是世界透視華夏的窗口，亦是中土人流物流走向世界的通衢。

回望百年，兩個國際城市同受西方文化洗禮，又傳承中華文化血脈，中西會萃，增益文明。中國開放改革後，兩地在經濟主要領域(如金融、創科)互相協作，爭取互利雙贏。

2025年暑假，香港中文大學崇基學院和上海財經大學攜手策動「雙城記——滬港菁英互訪計劃」。兩周裏，滬港師生走訪兩地，了解金融、創科、城市規劃及歷史文化之發展脈絡，以學術視野感受時代魅力。