同心飛躍 走入社區

踏入四月，這個專欄首次和讀者會面，作為航空業的一個成員，我將和大家分享航空、旅遊業相關的資訊和所見所聞，也期望拋磚引玉，獲得讀者的寶貴意見。 專欄取名「同心飛躍」，乃取自國泰「同心飛躍八十年」的周年主題，「同心」是我們與香港、全港市民以及世界各地的顧客一起走過八十載的非凡旅程。無論是出國留學、商務往來、探索世界、與家人團聚，還是在關鍵時刻運送重要物資，我們都和大家一起締造無數難忘旅程與珍貴回憶。除了一起慶祝這個非凡的里程碑，我們亦希望和大家分享致力成為顧客最喜愛的服務品牌的目標。

「同心」也代表著我們與社區並肩前行。我們的周年誌慶活動會走入社區，在今年透過更全面的社區計劃，涵蓋青少年發展、體育、藝術與文化三大範疇，並訂立目標，透過不同活動致力提升80,000人的生活福祉，希望為香港帶來一份具體而長遠的正面力量。 在過去的周末，我出席了國泰「躍動同行嘉年華」。這是80周年誌慶的其中一項活動，是我們首次與「橄欖成長基金」(Rugby For Good)合作，推出「國泰躍動同行計劃」(Cathay GET SET MOVE)，透過欖球運動，幫助中小學生建立身心健康的生活方式，培養堅毅、自信和團隊精神。活動當日，我見到欖球運動場內興奮投入的學生和家長，精神抖擻享受著欖球運動帶來的樂趣。而奧運獎牌得主「女飛魚」何詩蓓當天亦到場為健兒打氣，她鼓勵參與比賽的學童，無論做甚麼運動，都有機會遇到不同的挑戰，要好好照顧自己、珍惜身邊的人、勇敢面對困難，同時要懂得放鬆，繼續保持熱情以能將來飛得更高更遠。相信同學們必然會緊記她的勉勵。

身心健康的確重要，因此這計劃同時安排了「國泰躍動同行身心健康號」流動車，在未來幾個月走訪超過40間保良局學校，並配合校內活動，將躍動同行的身心健康訊息帶給多達10,000名同學。 在今年內我們會有更多精采的社區項目，請大家繼續留意，亦希望能鼓勵更多市民與我們的國泰義工一起服務社區。