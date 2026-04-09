藝術盛事吸引國際旅客

剛過去的「藝術三月」，節目多姿多彩，令人目不暇及，沉浸於藝術的創意和色彩裡。國泰一向支持推動香港的文化藝術發展，而國際級的藝術盛事，更可吸引不少旅客從世界各地來港。事實上，「藝術三月」的確是繼農曆新年期間包括花車巡遊等排得滿滿的節慶活動之後，吸引國際旅客來港的另一浪。
在整個月裡，最為矚目的國際藝展固然是巴塞爾(Art Basel)及Art Central。此外，香港藝術節2026；太古地產在太古坊、太古廣場、太古城中心、東隅酒店及香港居舍等多處的藝術展；西九和中環的大型藝術裝置；當然更少不了國泰與西九文化區管理局推出的「香港精神號」全新藝術塗裝客機；還有不同機構和組織舉辦全港逾100項精彩的文化盛事，一時間確有「全民皆藝術」之感！
別小覷一連串藝術節盛事的成效，官方數字就顯示，單是三月份，便有435萬旅客訪港，較去年同期上升14%。例如為期5天的巴塞爾藝術展，吸引了全球藝術商人、收藏家、藝術家前來，到場的客人便高達約91,500人次，估計當中約30至40%為海外旅客，他們大都是高消費群。這龐大旅客群到港，在航空旅程、酒店住宿、零售消費、娛樂餐飲、文藝和商業交易上都帶來可觀的效益，對多個相關業界如策展、餐飲、交通物流等，也帶來經濟收益和就業機會。
特區政府與巴塞爾藝術展簽訂了5年合作協議，期間香港成為亞洲區內唯一舉辦城市。這類重大的國際展會備受矚目，香港能爭取多主辦不同範疇的大型盛事，無論是體育、音樂、藝術、商展，必能提升我們作為盛事之都的美譽。香港雖是彈丸之地，但擁有不少優秀的場地，如啟德體育園、機場博覽館、會展、西九、香港故宮博物館等，因此有極大潛力推出更多吸引國際客源的活動。而國家「十五五」規劃更提出支持香港建設中外文化藝術交流中心，相信我們在這方面可擔當重要的角色。