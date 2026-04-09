藝術盛事吸引國際旅客

剛過去的「藝術三月」，節目多姿多彩，令人目不暇及，沉浸於藝術的創意和色彩裡。國泰一向支持推動香港的文化藝術發展，而國際級的藝術盛事，更可吸引不少旅客從世界各地來港。事實上，「藝術三月」的確是繼農曆新年期間包括花車巡遊等排得滿滿的節慶活動之後，吸引國際旅客來港的另一浪。

在整個月裡，最為矚目的國際藝展固然是巴塞爾(Art Basel)及Art Central。此外，香港藝術節2026；太古地產在太古坊、太古廣場、太古城中心、東隅酒店及香港居舍等多處的藝術展；西九和中環的大型藝術裝置；當然更少不了國泰與西九文化區管理局推出的「香港精神號」全新藝術塗裝客機；還有不同機構和組織舉辦全港逾100項精彩的文化盛事，一時間確有「全民皆藝術」之感！