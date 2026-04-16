港生絲路研學之旅 激發探索精神

在年輕就學時，我們都十分珍惜接觸書本以外世界的機會。現在的年輕人當然較以往有更多機會到不同地方擴闊眼界，而認識國家歷史和其中不同產業的發展，更是近年大受歡迎的行程主題。國泰航空在培育新一代方面向來不遺餘力，除了提供機會、活動、灌輸不同的航空知識，為業界發掘人才外，我們更致力讓下一代深入了解國家的歷史和發展，擔當好作為本地航空公司的責任，發揮「植根香港、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。本月初我們便安排了30名香港學生到烏魯木齊、伊寧及和西安，探索絲綢之路豐富的文化，並透過這個沉浸式研學之旅，深入了解國家民航發展。

這是第二屆「國泰青年探索家」活動，由國泰與中國宋慶齡基金會共同發起，為「國泰航夢青少年發展基金」的旗艦項目。去年首屆我們帶領學生探索新疆及四川。今年則以「青年逐風‧馭鑒絲路」為主題，與學生展開一周的絲路研學之旅。 這行程可算難能可貴，團員獲安排參觀新疆機場全域管控中心，深入認識該處如何從戈壁荒灘建起現代化機場，到遠程塔台實現全域覆蓋，對那一代代民航人的奮鬥故事，同學們都深受觸動。他們又遊覽了賽里木湖、庫爾德寧、喀贊其等地的壯美風光和接觸多元民俗，體會祖國山河的遼闊與文化的多樣，了解生態文明建設的重要意義。

國家的歷史文化是行程的另一重點。學員在陝西參觀了秦始皇兵馬俑博物館、陝西歷史博物館、西部機場博物館，感受中華文明源遠流長。而有機會在西北工業大學航空實驗室，學員動手製作航機模型，也激發他們的探索精神。 隨行的同事告訴我，參加學員都表現得十分興奮，如海綿般不斷吸收新知識，很多都表示，國家今天的航天成就讓他們感受深刻，也非常熱切希望未來能為國家航空事業作出貢獻。有同學也說，此次旅程讓他更加堅定想要選擇航空這條道路。

看到這群香港學生的動力，更深深感受到作為本地航空公司，對培育青年社會責任的重要性，也期望能繼續為此作出貢獻。