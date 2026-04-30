優良員工及服務文化 成就機構優秀表現

面對急速發展的市場，一個機構如何能在運作上精益求精，靠的就是積極進取的同事，想出實用創新的點子，提升公司表現。不少由一個簡單的意念開始，經過精心策劃並成功推行，就可以達至省時、減成本、縮工序、體驗更佳、提升名聲等成效。 國泰一向重視人才，鼓勵創新、追求卓越是公司的傳統文化。每年舉辦的The Betsy Awards頒獎典禮，就代表了國泰的企業核心價值。逾20年歷史的嘉許活動，今年規模更打破紀錄，共18組得獎團隊，近1,000名同事、在140個展現「以人為本」的參賽個案中獲表揚。

「Betsy大獎」分6個範疇：「設想周到」、「積極求進」、「盡心盡力」、「安全及卓越營運」、「數碼化」及「可持續發展」。得獎項目和顧客都息息相關，例如今年Betsy的大贏家是綜合運作中心，在應對去年超強颱風「樺加沙」時表現出專業與周密的計劃及處理能力，獲「安全及卓越營運」組別獎，更得到全體同事投票選出的「People's Choice Awards」及成為評審挑選的「Grand Award」大獎得主！團隊在颱風登陸前三天已部署，既要照顧颱風前航班的安全運作，還要廣泛徵詢各外站意見，其中要統籌近十萬名受影響顧客的復程方案，責任重大。

讀者或許記得，去年國泰安排一特別航班於七人欖球賽期間重返啟德，低飛向啟德機場100周年致敬，並慶祝新啟用的啟德體育園。負責團隊致力把昔日飛機低飛時那近在咫尺的經典場景重現，要讓飛機在如今高樓林立的市區低飛，還要配合七欖賽事於指定時間現身，難度極高，除了起飛時間須在指定秒數，又要適應不同風速，負責機長需要以全手動模式操控。團隊付出的努力，不僅為觀眾帶來當年啟德機場的美好回憶，更喜獲「盡心盡力」組別獎項。

除了以上的得獎團隊外，國泰數碼部及資訊科技部帶領的團隊，開發出的AI平台助同事更方便地作出決策，提升營運效率而獲嘉許。另，去年貨運團隊將十尊兵馬俑及兩百多件珍貴文物從西安經香港安全運抵澳洲珀斯，西澳博物館盛讚為「世界級水平」，團隊亦獲得了「積極求進」獎項。 每個得獎團隊背後都代表著一份國泰精神和文化，亦是公司在過去80年來一直在激烈競爭和多變的市場環境中脫穎而出的關鍵。