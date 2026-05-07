航班調配 結合人工智能

航空公司是充滿挑戰的行業，營運城市或附近地區所發生的情況，包括天氣、地緣政治或突發事故等等，都足以影響航務運作。服務超過一百個航站、乘客去年逾3,600萬人次的國泰集團，可想而知每天需要處理的事務何其繁多。 除了同事的專業經驗和使用不同工具，如運籌學、數據分析等，我們亦銳意投資於人工智能，協助同事作出關鍵決策，從全面以至整體流程的分析，協助相關團隊即時評估延誤或取消航班可能帶來的成本，對乘客所造成的影響等等。

在香港受颱風吹襲，機場暫停運作，所有航班停飛，大量乘客滯留的分秒必爭時候，AI工具就發揮最大效用了。去年9月吹襲香港的颱風「樺加沙」期間，公司專門開發的AI工具Sentry就協助我們在復航和疏導旅客上，發揮極具功效的角色。 當時的惡劣天氣，令香港機場停止運作36小時，估計約有十萬名旅客受影響。團隊瞬即收集各持份者的資訊，同時制訂不同的復運方案。雖然涉及的數據繁多，Sentry的強大功能，將準備復原計劃的時間大幅縮短了70%，讓國泰乘客更早得知替代航班方案，有充分時間作出更動行程的安排。

綜合運作中心的同事表示，颱風登陸前三天他們已開始緊密部署，由於風勢難測，他們制定了多個不同的停航和復航方案，包括如何為近十萬名受影響顧客的復航方案。期間有效地運用AI功能，節省了數十小時的營運時間，讓團隊能因應瞬息萬變的情況迅速作出調整，運作更靈活，最終大幅減少了乘客受延誤的影響和不便，為顧客提供更妥善貼心的服務。 此外，在日常航班運作前，同事會透過人工智能的協助，評估運作可能出現的風險，並作出相關保護措施。若運作受阻，團隊亦可迅速找出最有效的復原方法。每年乘搭國泰航班到香港國際機場轉機，往來世界各地的中轉乘客為數龐大，航班流暢接駁，對維持航務運作，以至維繫香港國際航空樞紐的地位事關重要。