上周我們提到人工智能如何支持航班運作的調配，而在顧客服務方面，科技應用亦同樣為服務行業帶來改變。近年市場環境變化急速，顧客期望提升及服務模式轉變，為服務行業帶來挑戰，人工智能和科技應用就成為推動服務業升級的重要力量。

在AI時代，有服務需求時，或會感到很多只是冷冰冰的機器溝通。因此「high tech, high touch」的平衡哲學，近年受到重視。國泰一直提供親切貼心的優質服務，致力成為顧客最喜愛的服務品牌。以航空公司的機場服務為例，雖然辦理登機等流程已高度自動化，真人客服參與仍非常重要，如協助顧客使用先進科技、提供更客製化的服務及照顧不同使用者需要等。而人工智能應用可讓工作事半功倍，也為顧客帶來方便。