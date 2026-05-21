有一種距離讓心飛得更近

離開家鄉到外地去追逐夢想、旅行、離別、牽掛……最終踏上飛機回家、與至親相聚……這是許多人的普遍經歷。現代人一生的飛行，滿載著不同的情感，不同人生階段的歷程。80年來，國泰航空與香港一起飛越每個歷程，伴著一代又一代人的成長。這些飛行旅程，對你又意味著甚麼？ 最近在電視廣告或社交媒體上，大家或會看到這齣國泰為慶祝80周年推出的微電影《家在咫尺》，細膩地描述了母女兩代的追夢勇氣與愛，其中反映國泰在香港市民不同的人生旅程中扮演的角色和共同的時刻：載你到遙遠的他鄉追夢；接你返成長的家鄉團聚；成就著理想與親情，正正切合了電影的主題「有一種距離讓心飛得更近」！

鏡頭中，我們可以看到國泰以及香港在這80年的發展：九龍城天台看龐大的機肚在頭頂上掠過、引擎的聲響成了市民生活的一部分、以往塗裝的舊型號飛機、啟德機場最後一架飛機離開、機場搬遷跑道關燈、最後一幕飛機降落香港的場景，還有那句我們很熟悉且暖心的機艙廣播「歡迎來到我們的家，香港」！ 早前我出席了微電影的首映，聽到導演David Tsui和演員們的分享，感受到這不僅僅是關於國泰的歷史或周年紀念，更是香港的情感記憶和帶我們走得更遠的事物和經歷。原來在構思時，本來只打算製作一段約5分鐘的影片，但很快就發現這個情感層面的敘事，需要有更充足的空間去醞釀與呈現，因此最終成了現在10分鐘的版本。藉著講述一個具感染力的故事，呈現國泰如何在不同世代的人生中扮演著重要角色，令觀眾產生連結、反思，並真正被觸動。最終，它講述的正是與我們最重視的連結：家庭、友情、理想。