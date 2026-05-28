二號客運大樓啟用 助力本港航空樞紐發展

上星期我出席了香港國際機場二號客運大樓的開幕典禮，與業界友好一同見證機場以至整個航空業發展的里程碑。二號客運大樓昨天正式啟用，首日運作暢順。對香港航空業來說，二號客運大樓的啟用十分具意義，這項斥資129億港元的工程，象徵香港航空業的發展更上一層樓。配合三跑系統的多元化設施和計劃，航空業得以全速推進，邁向「機場城市」發展，鞏固香港國際航空樞紐的地位。

由昨日開始，15家航空公司的旅客登記櫃枱會分階段遷往二號客運大樓，而國泰集團屬下的香港快運亦將於6月10日進駐。二號客運大樓預計每年可處理高達3,000萬人次的客流量，而兩個客運大樓每年合共可處理高達一億人次，為航空業的發展提供了充足的容量。