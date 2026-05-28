二號客運大樓啟用 助力本港航空樞紐發展

上星期我出席了香港國際機場二號客運大樓的開幕典禮，與業界友好一同見證機場以至整個航空業發展的里程碑。二號客運大樓昨天正式啟用，首日運作暢順。對香港航空業來說，二號客運大樓的啟用十分具意義，這項斥資129億港元的工程，象徵香港航空業的發展更上一層樓。配合三跑系統的多元化設施和計劃，航空業得以全速推進，邁向「機場城市」發展，鞏固香港國際航空樞紐的地位。
由昨日開始，15家航空公司的旅客登記櫃枱會分階段遷往二號客運大樓，而國泰集團屬下的香港快運亦將於6月10日進駐。二號客運大樓預計每年可處理高達3,000萬人次的客流量，而兩個客運大樓每年合共可處理高達一億人次，為航空業的發展提供了充足的容量。
三跑道系統於2024年底全面投入運作，目標是處理達至一億二千萬人次。而二號客運大樓的啟用，確保了旅客處理能力與跑道升降能力相配合，讓三跑提供的潛力得以發揮。值此契機，香港國際機場將更能發揮其樞紐角色，除了訪港旅客，亦可更有效吸引大灣區及世界各地的旅客到香港轉機往來各地。而其他項目如連接海天中轉大樓和港珠澳大橋香港口岸的自動駕駛系統正在試運中，提供更佳跨境體驗，亦可望進一步提升廣東、澳門旅客經香港轉機的效率。
二號客運大樓面積達30萬平方米，設備先進，廣泛應用科技。當中設特快行李託運櫃枱、配備容貎辨識技術的自助保安閘、智能安檢通道等，展現香港高新科技的面貌和形象。二號客運大樓的定位為服務休閒旅遊及區域短途航班，可與定位長途航線及轉機服務的一號客運大樓優勢互補，加強香港國際機場接待客運的能力，提升旅客體驗。
國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升其國際航空樞紐地位，更好融入和服務國家發展大局。二號客運大樓正是強化本港航空樞紐地位的重要項目。期待下一階段的T2客運廊投入服務，以及「機場城市」發展計劃「SKYTOPIA」各項目的發展，進一步加強香港國際機場的優勢和吸引力。