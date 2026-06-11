IATA大會透視業界挑戰和前景

剛過去的周末，我出席了國際航空運輸協會(IATA)在巴西里約熱內盧舉行的第82屆年度大會及世界航空運輸高峰會。年度大會匯聚了來自全球逾千名航空公司高層、政府代表及業界持份者，就業界現況和前景以及各項相關議題進行討論交流。與會者普遍都認同，全球旅客需求持續強勁，但在地緣政治、能源價格及供應鏈等多重壓力下，全球航空業正進入一個高度不確定但仍具韌性的發展階段。 業界面對挑戰不少， IATA總幹事Willie Walsh也在其報告中指出，2026年全球航空業盈利預測將顯著下調近半，淨利潤或由2025年的450億美元下降至230億美元，利潤率亦由4.2%減至約2.0%。Walsh直言，這是一個「充滿不確定和挑戰的時代」，最直接的原因，自然是中東衝突帶動燃油價格上升，使今年航空業的整體燃油成本達到3,500億美元，較去年增加約1,000億美元。

稍為值得安慰的是，市場需求表現依然穩健。IATA預計2026年全球旅客量將達51億人次，載客率有望維持約84%的歷史高位，反映整體出行意欲仍然強勁。與會的多位業界人士亦提到，面對各種不確定性和成本等考慮，旅客仍傾向維持或增加旅遊支出，顯示航空交通連接對全球經濟及個人生活的重要性未有減退，需求具有韌性。 另一方面，供應鏈問題成為今屆會議反覆出現的焦點。不少同業提到，飛機及引擎交付延誤令業界困擾，全球積壓訂單已超過18,000架，機隊平均機齡亦上升，直接影響營運效率及成本控制。推高維修及租賃成本的結果，自是令航空公司的利潤空間中承受更大壓力。與會者普遍認為，這是需要製造商、航空公司及監管機構共同解決的結構性挑戰。

可持續發展方面，業界面對的現實挑戰同樣嚴峻。雖然業界仍然致力邁向淨零碳排放的目標，但目前可持續航空燃料(SAF)供應佔比仍不足1%，反映政策與產業發展之間仍要拉近差距。不少與會者強調，未來需要更大規模的政策配合、跨國合作及市場機制創新，才可有效推動減碳進程。 今年IATA年會傳遞了一個清晰訊息：航空業基本面雖然穩健，但正面對一個由外部環境的高度不確定性引伸、由成本壓力、供應限制及地緣風險交織而成的新常態。在挑戰增加的同時，如何應對提升效率、控制成本與推進可持續發展，將是航空業未來的關鍵課題。