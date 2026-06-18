「世一」的國際航空貨運樞紐

多年來，香港一直致力鞏固提升其作為國際航空樞紐的地位。其中除了客運外，貨運亦佔有不可或缺的重要位置。事實上，香港近年在國際空運方面處於全球領先。根據國際機場協會公布最新公布貨運數據，香港國際機場於2025年蟬聯全球最繁忙貨運機場，年內貨運量達507萬公噸，自2010年以來第15次排名全球第一，此「世一」榮譽充分體現香港在全球航空貨運體系中的重要地位。
國泰植根香港80年，而國泰貨運為香港國際機場最具規模的貨運服務商。根據Accenture Cargo數據，國泰集團的跨境航空貨運運力，就位列全球前五大航空貨運公司。集團現有的20架波音747貨機，連同客機腹艙提供的運力，運送貨物前往全球網絡超過100個目的地，為香港國際航空樞紐及航空貨運之成功作出積極貢獻。
要繼續提升航空樞紐的地位，業界各方的積極投資參與十分重要。國泰集團日前就宣布增加訂購兩架空中巴士A350F貨機，連同早前訂購的6架同型號貨機，合共增購8架。這一批極具運作效益的新飛機，可有效鞏固香港、內地與及集團全球網絡覆蓋市場之間的貨運連繫。而國泰貨運運力擴張，亦展示出集團對長遠前景的信心，彰顯國泰貨運對提升香港作為全球領先國際航空貨運樞紐的承諾。
除貨機外，國泰集團正落實更新及擴展全機隊的計劃，合共已訂購逾100架新飛機，涵蓋窄體機、區域寬體機、長途寬體機及大型貨機。加上旗下原有的200多架客機，龐大數量的機腹大大增加貨物的運力，為香港機場提供了重要的貨運承載能力。
香港國際機場三跑道系統啟用後，帶來航空貨運的發展空間。藉著各項政策措施優化，提升出口、進口及貨物轉運能力，令的空運業界在國際市場上保持領先優勢。加上與大灣區「海空聯運」及「東莞物流園」內運營專屬貨運站，更大力提升了香港作為區域中轉樞紐的吸引力。期望香港的航空貨運繼續保持領先，在日趨激烈的國際市場競爭中把握更大發展機遇。