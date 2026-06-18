「世一」的國際航空貨運樞紐

多年來，香港一直致力鞏固提升其作為國際航空樞紐的地位。其中除了客運外，貨運亦佔有不可或缺的重要位置。事實上，香港近年在國際空運方面處於全球領先。根據國際機場協會公布最新公布貨運數據，香港國際機場於2025年蟬聯全球最繁忙貨運機場，年內貨運量達507萬公噸，自2010年以來第15次排名全球第一，此「世一」榮譽充分體現香港在全球航空貨運體系中的重要地位。

國泰植根香港80年，而國泰貨運為香港國際機場最具規模的貨運服務商。根據Accenture Cargo數據，國泰集團的跨境航空貨運運力，就位列全球前五大航空貨運公司。集團現有的20架波音747貨機，連同客機腹艙提供的運力，運送貨物前往全球網絡超過100個目的地，為香港國際航空樞紐及航空貨運之成功作出積極貢獻。