再續「公關界奧斯卡」

香港公共關係專業人員協會(PRPA)主辦的「第六屆香港公共關係獎2025」頒獎典禮暨晚宴較早前圓滿舉行。這項被譽為「公關界奧斯卡」的盛事，今年適逢協會成立三十周年，別具意義。典禮上共頒發32個獎項，涵蓋案例、個人及學生組別，彰顯業界在創意、策略與執行力的卓越成就。

回顧首屆於2010年舉辦時資源匱乏，從零開始，幸得PRPA榮譽會長崔綺雲博士發起推動，歷屆評審與籌委會成員無私奉獻，令獎項持續發展六屆。參與歷屆的籌委工作，喜見參賽案件的質量逐年提升，反映公關行業日益受重視。今年更見三成參賽機構為首次參與，顯示獎項的影響力正不斷擴大。