再續「公關界奧斯卡」

香港公共關係專業人員協會(PRPA)主辦的「第六屆香港公共關係獎2025」頒獎典禮暨晚宴較早前圓滿舉行。這項被譽為「公關界奧斯卡」的盛事，今年適逢協會成立三十周年，別具意義。典禮上共頒發32個獎項，涵蓋案例、個人及學生組別，彰顯業界在創意、策略與執行力的卓越成就。
回顧首屆於2010年舉辦時資源匱乏，從零開始，幸得PRPA榮譽會長崔綺雲博士發起推動，歷屆評審與籌委會成員無私奉獻，令獎項持續發展六屆。參與歷屆的籌委工作，喜見參賽案件的質量逐年提升，反映公關行業日益受重視。今年更見三成參賽機構為首次參與，顯示獎項的影響力正不斷擴大。
今屆獎項新增「文化、體育及旅遊傳訊」及「企業刊物設計」類別，緊貼行業趨勢。香港迪士尼樂園度假區憑藉卓越項目奪得「最高榮譽大獎」；麥當勞則獲「最佳創意獎」。個人獎項方面，資深從業員盧炳松獲頒「卓越公關專業人員大獎」，而學生組別的「公關新星大獎」由香港浸會大學團隊包攬金銀獎，展現新生代潛力。
籌委會主席胡定旭教授指出，隨着AI時代來臨，科技雖能提升效率，但專業人員的判斷與把關仍是不可取代的核心。首席評審袁金浩認為公關行業已從過往的宣傳功能，轉型為企業策略溝通與品牌塑造的關鍵力量。儘管環境充滿挑戰，今年參賽作品仍展現創意與人性化表達，反映業界具備適應變革的韌力。
香港公共關係獎走過六屆，不僅記錄行業的成長，更成為推動專業對話與創新實踐的平台。在三十周年的新起點上，期盼公關業界會善用新媒體及AI科技，將繼續以創意與專業精神，面向大灣區、連結國際，譜出公關領域的下一個篇章。