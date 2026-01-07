最近小兒與內地大學合作，在當地實驗室工作了數周，親身體驗到內地科研人才的勤奮，也更深入了解內地的職場文化，由此明白內地科研發展如此蓬勃確有其原因。然而，在快速進步的背後，許多科研人員也犧牲了個人的生活質素。
我們常聽聞內地「996」的工作模式，即早上9點工作至晚上9點，每周工作6天；但對許多博士生而言，「996」已經很奢侈，他們往往是「朝8晚10」，一周7天無休。為了協助小兒的研究，他們甚至連午飯也不吃，連續工作十多個小時，令小兒深感過意不去，只好也陪著他們一起略過午餐。小兒還聽聞，有教授在元旦三天連假回到實驗室，發現團隊無人工作，便大發雷霆，發信息質問為何假期沒人工作。
勤勞固然是美德。我求學時期表現平平，就是太懶惰，踏入職場後通過努力工作，才取得一些成績，也得到不少滿足感和成功感。我認為社會應當鼓勵勤勞，提倡「享受工作」比「享受生活」，對社會或個人都更有益。畢竟工作佔據人生很大部分，能從工作中獲得樂趣的人，人生往往更加充實美滿。
但中國人的處世哲學一向講求平衡，若人生只剩工作，必然嚴重失衡，長遠來看對社會也未必是好事。我們都聽過「邊際報酬遞減」的法則：連續工作十多小時，成效未必比每天工作8小時高出多少；反而可能因為缺乏休息，導致日後效率持續下降，整體成果得不償失。
此外，內地若想刺激消費，便應鼓勵適當休假。除了打造黃金周，也該推動「努力工作、盡情玩樂」的風氣。有了休閒時間，工作才能更有效率，人們也才有機會消費，從而激活經濟。