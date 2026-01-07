最近小兒與內地大學合作，在當地實驗室工作了數周，親身體驗到內地科研人才的勤奮，也更深入了解內地的職場文化，由此明白內地科研發展如此蓬勃確有其原因。然而，在快速進步的背後，許多科研人員也犧牲了個人的生活質素。

我們常聽聞內地「996」的工作模式，即早上9點工作至晚上9點，每周工作6天；但對許多博士生而言，「996」已經很奢侈，他們往往是「朝8晚10」，一周7天無休。為了協助小兒的研究，他們甚至連午飯也不吃，連續工作十多個小時，令小兒深感過意不去，只好也陪著他們一起略過午餐。小兒還聽聞，有教授在元旦三天連假回到實驗室，發現團隊無人工作，便大發雷霆，發信息質問為何假期沒人工作。