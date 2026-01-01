熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-23 04:01
更新：2026-Jan-23 04:01
Alice and Bob
日報

Anthropic推出的Cowork： AI如何一步步走入我們的工作現場？

分享：
Anthropic推出的Cowork： AI如何一步步走入我們的工作現場？

Anthropic推出的Cowork： AI如何一步步走入我們的工作現場？

adblk4

如果你最近有關注AI界的動向，最大的新聞莫過於Anthropic推出的Claude Cowork。這不僅是一個新功能，而是AI應用模式的一次重大範式轉移（Paradigm Shift）：AI由「對話者」進化成為「執行者」。

1.甚麼是Claude Cowork？

簡單來說，Claude Cowork是一個桌面級的AI代理(Desktop Agent)。以往我們使用ChatGPT或Claude，主要是在瀏覽器視窗中「一問一答」。但Cowork的運作方式完全不同，它可直接介入桌面工作環境，不再被困在瀏覽器裡，而是作為一個應用程式運行在你的電腦上。而且有檔案系統權限，你可以指定一個資料夾授權給它。它能夠讀取裡面的所有文件(PDF、Excel、Word等)，並根據你的指令直接建立、修改或整理檔案。更能自主執行長任務，這是它最強大的地方。你可以給它一個複雜的指令(例如：閱讀這十份報告，整理成一個Excel摘要，並草擬一份PowerPoint大綱)，它會自主規劃步驟，一步步執行，甚至在過程中自我修正，而不需要你守在螢幕前不斷給予prompt。

adblk5

2.前身：由Claude Code演變而來

Cowork並非橫空出世，它的技術基礎來自Anthropic早前為工程師推出的Claude Code。Claude Code是一個讓AI在終端機(Terminal)中協助寫程式的工具，能夠理解整個代碼庫(Code base)，自主進行Debug、測試和提交代碼。由於Claude Code的「Agentic」(代理人)架構非常成功，Anthropic發現這種「自主解決問題」的能力不應只局限於寫code，同樣適用於處理文書、數據和行政工作。於是，他們將這套邏輯搬到了圖形介面(GUI)，誕生了面向一般商業用戶的Claude Cowork。

3.實際應用場景：它能幫你做甚麼？

adblk6

根據早期的測試者回饋，Cowork目前最擅長處理「繁瑣但有邏輯」的多步驟工作：

‧檔案整理與歸檔：給它一個混亂的「下載」資料夾，它可以根據檔案內容自動重新命名、分類並移動到相應目錄。

‧跨文件數據整合：它可以同時閱讀多份財報PDF，抓取特定數據，並直接生成一個CSV或Excel檔案供你後續分析。

‧專案管理輔助：它可以讀取會議記錄，自動更新專案進度表，甚至根據內容草擬跟進郵件並儲存在指定位置。

4.進階玩法：AppleScript與桌面自動化

除了基本的檔案處理，Cowork的真正潛力在於與本地應用程式的深度整合。以Mac用戶為例，我們可以利用AppleScript作為橋樑，讓Cowork直接控制系統內的其他軟體。實戰場景：Outlook郵件助理

adblk7

你可以設定一個自動化流程：

1.讓Cowork透過AppleScript讀取Outlook中「收件匣」的所有郵件。

2.自動生成一份重點摘要，讓你快速掌握今日事項。

3.針對每封郵件草擬回覆建議。

4.最後，它會靜待你的指令，確認無誤後直接發送。

這將AI的能力從單純的「讀檔」擴展到了「應用程式間的協作」，真正實現了桌面級的自動化代理。

結語：我們正在從「操作者」變成「管理者」

Claude Cowork的出現，標誌著我們與AI的關係正在改變。以往我們是「操作者」，手把手教AI生成每一段文字；現在有了Cowork，我們更像是「管理者」(Manager)，負責指派任務、設定目標，然後驗收成果。

adblk8

未來的職場競爭力，或許不再取決於你有多會寫prompt，而在於你有多擅長規劃工作流程，讓這些AI員工為你高效工作。文章同時發表於House730.com

作者電郵：[email protected]

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

關於作家
Alice and Bob
作者簡介:

Mike Wong，香港搵樓平臺House730的首席科技官(CTO)。本科為電腦科學，後在香港中文大學修讀哲學完成自己的哲學夢，工商管理碩士預備生。熱愛科技，認為科技可以和人文主義一起帶領人類前進。文章內容多從人文學科的角度去看科技發展對我們的影響和反思；而作為管理人員，也會分享科技與管理的發展。

文章同時發表於House730.com

作者電郵：[email protected]

追蹤
查看此作家更多文章
AliceandBob MikeWong Anthropic ClaudeCowork
dadblk9 madblk9
相關專欄
dadblk11 madblk11

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務