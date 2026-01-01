Anthropic推出的Cowork： AI如何一步步走入我們的工作現場？

如果你最近有關注AI界的動向，最大的新聞莫過於Anthropic推出的Claude Cowork。這不僅是一個新功能，而是AI應用模式的一次重大範式轉移（Paradigm Shift）：AI由「對話者」進化成為「執行者」。 1.甚麼是Claude Cowork？ 簡單來說，Claude Cowork是一個桌面級的AI代理(Desktop Agent)。以往我們使用ChatGPT或Claude，主要是在瀏覽器視窗中「一問一答」。但Cowork的運作方式完全不同，它可直接介入桌面工作環境，不再被困在瀏覽器裡，而是作為一個應用程式運行在你的電腦上。而且有檔案系統權限，你可以指定一個資料夾授權給它。它能夠讀取裡面的所有文件(PDF、Excel、Word等)，並根據你的指令直接建立、修改或整理檔案。更能自主執行長任務，這是它最強大的地方。你可以給它一個複雜的指令(例如：閱讀這十份報告，整理成一個Excel摘要，並草擬一份PowerPoint大綱)，它會自主規劃步驟，一步步執行，甚至在過程中自我修正，而不需要你守在螢幕前不斷給予prompt。

2.前身：由Claude Code演變而來 Cowork並非橫空出世，它的技術基礎來自Anthropic早前為工程師推出的Claude Code。Claude Code是一個讓AI在終端機(Terminal)中協助寫程式的工具，能夠理解整個代碼庫(Code base)，自主進行Debug、測試和提交代碼。由於Claude Code的「Agentic」(代理人)架構非常成功，Anthropic發現這種「自主解決問題」的能力不應只局限於寫code，同樣適用於處理文書、數據和行政工作。於是，他們將這套邏輯搬到了圖形介面(GUI)，誕生了面向一般商業用戶的Claude Cowork。 3.實際應用場景：它能幫你做甚麼？

根據早期的測試者回饋，Cowork目前最擅長處理「繁瑣但有邏輯」的多步驟工作： ‧檔案整理與歸檔：給它一個混亂的「下載」資料夾，它可以根據檔案內容自動重新命名、分類並移動到相應目錄。 ‧跨文件數據整合：它可以同時閱讀多份財報PDF，抓取特定數據，並直接生成一個CSV或Excel檔案供你後續分析。 ‧專案管理輔助：它可以讀取會議記錄，自動更新專案進度表，甚至根據內容草擬跟進郵件並儲存在指定位置。 4.進階玩法：AppleScript與桌面自動化 除了基本的檔案處理，Cowork的真正潛力在於與本地應用程式的深度整合。以Mac用戶為例，我們可以利用AppleScript作為橋樑，讓Cowork直接控制系統內的其他軟體。實戰場景：Outlook郵件助理

你可以設定一個自動化流程： 1.讓Cowork透過AppleScript讀取Outlook中「收件匣」的所有郵件。 2.自動生成一份重點摘要，讓你快速掌握今日事項。 3.針對每封郵件草擬回覆建議。 4.最後，它會靜待你的指令，確認無誤後直接發送。 這將AI的能力從單純的「讀檔」擴展到了「應用程式間的協作」，真正實現了桌面級的自動化代理。 結語：我們正在從「操作者」變成「管理者」 Claude Cowork的出現，標誌著我們與AI的關係正在改變。以往我們是「操作者」，手把手教AI生成每一段文字；現在有了Cowork，我們更像是「管理者」(Manager)，負責指派任務、設定目標，然後驗收成果。