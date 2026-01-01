蘭韻廿載迎新春

春節將至，全城年味漸濃。踏入第二十個年頭的東港城「新春花展會」，已成為許多市民歲末選購年花、感受節日氛圍的傳統好去處。廿載歲月流轉，從團隊首創「全港最大室內蘭花展」、以「蘭花大王」為靈感，配以「花仙子」增添雅趣，到如今年年創新主題，這場花展不僅是花卉的盛宴，更是一段花藝文化推廣的歷程。 雙焦點映照傳承與創新 今年花展，團隊精心設計兩大亮點，既回顧過去，也展望未來。其一，是搜羅二十款本地種植的蘭花，呈現香港本土培育的紮實成果。這些蘭花品種展現著在地園藝專家的心血與堅持，也展現了本地農業的潛力與承傳。

另一焦點，是引入色彩絢麗的彩虹粉色蘭花，並結合全港首個八色蘭花彩虹裝置。這不僅在視覺上帶來驚喜，也象徵著蘭花培育技術的突破，顛覆大眾對傳統蘭花色調的想像。展出的二十款新品種，包括矜貴的本地培植香港蝴蝶蘭及日本蘭花，全屬首次在港亮相，寓意新年新氣象，生機處處。 今次展覽匯聚本地鮮花業界代表人物：香港「蘭花大王」、千葉園始創人楊小龍與其子楊尹俊，聯同「年花大王」、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，攜手精選逾百款蘭花及賀年年花，讓市民能率先挑選心儀盆栽。

兩位業界翹楚指出，過去一年社會雖經歷挑戰，整體氣氛趨於審慎，但新春仍承載著市民對新氣象的期盼。選購年花不僅是節日習俗，更寄託轉運、祈福的願景。隨著市況逐步回穩，消費氣氛改善，加上送禮自用的傳統需求，今年年花市場需求將保持穩定。一般家庭願意花費約800至1,200元布置家居或饋贈親友，而在選擇時，除了吉祥寓意，亦越發重視年花的實用性與持久度。 二十年光陰，足以讓一場展覽成為城市的集體記憶。東港城新春花展的歷程，映照著香港人對美的追求、對傳統的重視，以及本地花農在困難中仍不斷創新。今年，當市民漫步於彩虹蘭花之下，欣賞本土培育的芬芳，手中捧起的不僅是一盆年花，更是一份對未來的祝福，對這座城市生生不息活力的禮讚。