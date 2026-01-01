覆盆子，薔薇科懸鉤子屬植物，英語為raspberry，中文名稱除了覆盆子之外，還有紅莓、木莓、藨莓、懸鉤子、山莓、樹莓、喇士啤梨、樂士啤梨等。藨莓一詞較少見吧？我小時候便從我二哥的那本古董級牛頓英漢大字典裏學會這詞語。喇士啤梨與樂士啤梨，明顯是港式的譯法，是raspberry的音譯，是士多啤梨的朋友。

欸，怎麼不提及紅桑子？

桑子，也稱桑椹、桑葚、桑果，英語為mulberry，為桑科植物桑樹的果實，品種有白有紅，果實成熟時呈深紫色甚至紫黑色，若種在城市路旁而沒人採摘，往往會弄得整個地面一片黑漆漆的。桑葚有益，我也曾在此撰文介紹。大家可會注意到在中國、台灣等華人社會多稱之為桑葚、桑椹、桑果，但甚少稱之為桑子，因為桑跟喪同音，桑子令人聯想到喪子，因此華人對此叫法有所忌諱。唯獨香港，除了多用桑子一詞外，還愛稱呼覆盆子為紅桑子。但覆盆子跟桑子是兩種完全不同的植物果實啊！