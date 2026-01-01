覆盆子，薔薇科懸鉤子屬植物，英語為raspberry，中文名稱除了覆盆子之外，還有紅莓、木莓、藨莓、懸鉤子、山莓、樹莓、喇士啤梨、樂士啤梨等。藨莓一詞較少見吧？我小時候便從我二哥的那本古董級牛頓英漢大字典裏學會這詞語。喇士啤梨與樂士啤梨，明顯是港式的譯法，是raspberry的音譯，是士多啤梨的朋友。
欸，怎麼不提及紅桑子？
桑子，也稱桑椹、桑葚、桑果，英語為mulberry，為桑科植物桑樹的果實，品種有白有紅，果實成熟時呈深紫色甚至紫黑色，若種在城市路旁而沒人採摘，往往會弄得整個地面一片黑漆漆的。桑葚有益，我也曾在此撰文介紹。大家可會注意到在中國、台灣等華人社會多稱之為桑葚、桑椹、桑果，但甚少稱之為桑子，因為桑跟喪同音，桑子令人聯想到喪子，因此華人對此叫法有所忌諱。唯獨香港，除了多用桑子一詞外，還愛稱呼覆盆子為紅桑子。但覆盆子跟桑子是兩種完全不同的植物果實啊！
在香港從事餐飲業的朋友們也愛稱raspberry為紅桑子，甚少喚它的真名覆盆子。廚師大哥們使用行內俗語倒情有可原，但現時不止一家大型超級市場把紅莓/覆盆子raspberry寫成「紅桑子」，而黑莓blackberry竟被寫成「黑桑子」，藍莓blueberry竟變成「藍桑子」。香港作為一個國際都會，這樣的翻譯未免有點貽笑大方吧！
也許商家們以為「覆盆子」這稱呼不吉利？把盆子翻轉了，難道是指「食碗面反碗底」？
非也。相反，覆盆子之所以能夠覆盆，是因為它能令人「有心有力」！
倘若翻查古籍，你會發現當中不少記載了覆盆子的壯陽補腎功效，還能治陽痿、治遺精早洩，也能促進視力，調節女士荷爾蒙，提升生育能力。
明代李時珍所著《本草綱目》對覆盆子有詳細的記載，明確指出其具有益腎固精、補肝明目、縮尿的作用。宋代藥物學家寇宗奭在《本草衍義》中記載：「益腎臟，縮小便，服之當覆其溺器，如此取名也。」過往有人將之解說為吃了覆盆子能止夜尿，於是尿盆可以翻轉過來不使用了。其實此文本意為吃了覆盆子，使人排小便通暢，其勁力足以把尿盆翻轉，故稱之為覆盆子。
若想家中男士有心有力，不妨考慮給他買些覆盆子？