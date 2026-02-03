史上最大型《攻殼機動隊》展覽東京開幕

今年春天，東京迎來一場超重量級的文化碰撞——動漫×科技×哲學正式合體，《攻殼機動隊》大型展覽剛震撼開幕。這個展覽是史上首次全面涵蓋《攻殼機動隊》整個動畫宇宙，不管你是鐵粉還是第一次入坑，都絕對不能錯過。展覽從1月30日至4月5日，於虎之門之丘TOKYO NODE舉行，帶大家一次回顧這套日本殿堂級科幻作品，三十幾年來的進化與影響力。

展覽以士郎正宗1989年的原作漫畫為起點，集合《攻殼機動隊》歷代版本精華，涵蓋1995年的劇場版動畫《攻殼機動隊S.A.C.》、《攻殼機動隊ARISE》和《攻殼機動隊S.A.C. 2045》，以及計劃於2026年播出的全新動畫系列，一直負責動畫製作的Production I.G.全力撐場，加上計劃於2026年推出全新TV動畫的Science SARU加盟，陣容相當誇張。入場觀眾可以一次比較押井守、神山健治、黃瀨和哉、荒牧伸誌等多位導演，在不同年代如何用各自風格去演繹同一個核心哲學概念。

展覽另一大賣點，是展出超過1千件珍貴檔案資料，包括原畫、分鏡、角色與世界觀設定，還有大量從未對外公開的製作素材。多個沉浸式裝置與互動展區，會帶你走進《攻殼機動隊》那個資訊密度爆燈的世界，而獨家訪談片段則揭開幕後創作的思考與掙扎。其中一個體驗區更鼓勵觀眾親手「挖掘」世界觀，不只看，而是自己理解、自己詮釋。

展覽也從人工智慧、腦機介面等現代科技角度，重新審視《攻殼機動隊》一直拋出的終極問題——甚麼才算是人？同時，場內也將展出多件來自日本與海外當代藝術家的合作裝置，突顯《攻殼機動隊》在全球文化層面的深遠影響。