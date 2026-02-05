2012年，因工作機緣，我與「心連大地攝影會」結緣，協助策劃一場為甘肅水源項目籌款的慈善影展。自此，我與已故永遠榮譽會長陳俊濠(濠哥)、鄧贊禹會長、顧問鄧慕蓮博士，及一眾志同道合的影友同行，以鏡頭走遍山川，以影像助力扶貧。濠哥為人俠義，心繫家國，始終執著於以光影傳遞善與美，更以攝影凝聚力量，深入貧困地區，用鏡頭為慈善發聲。在他的帶領下，「心連大地攝影會」在內地已舉辦數十次扶貧探訪活動，並透過攝影展籌募經費，捐助及建立多所學校。從濠哥身上，我學到的，遠不止攝影技巧。

一張照片，凝住的不只是瞬間的光影，更是一段故事、一份溫度、一種信念。

近日，「光影與慈善同行——陳俊濠永遠榮譽會長攝影藝術暨會員作品展」於香港中央圖書館圓滿舉行。展覽展出濠哥及會員逾430幅作品，既是光影藝術的呈現，也是一段段扶貧行善的足跡。政務司司長陳國基在開幕致辭中憶述，濠哥不僅攝影藝術卓越，更胸懷家國，令人敬重。他讚揚攝影會始終秉持「愛國愛港，以影會友，回饋社會」的宗旨，以鏡頭表達愛國之心，以行動貢獻社會。他強調，推動愛國主義教育需「潤物細無聲」，藝術創作正是承載愛國精神、觸動人心的重要載體。

展場內，觀眾絡繹不絕。有舊友專程前來，感念濠哥堅持以攝影推動慈善，多年來在甘肅助建水井、水窖，解決民生所需；亦有市民偶然步入，被作品中的拉薩風情、百馬奔騰、異國景觀所吸引，形容如同一本「立體的書」，在影像中閱覽世界，感受溫度。

展期雖已結束，但濠哥與攝影會同仁以影像傳播善念、以行動踐行關懷的精神，將持續照亮人心。

用鏡頭看世界，以影像傳遞溫度。這不僅是一場展覽，更是一次對善美與家國情懷的深情致敬。