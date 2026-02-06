至少要成為利益共同體

經常有中小企老闆向我取經，我也很樂意跟他們分享自己從蚊型企業發展成為現在規模的經驗，當談到與員工共享成果時，他們往往會躊躇應否仿傚我們把三分之一盈利分給同事的做法。

他們分部因為自己根本沒有怎麼出糧，公司有錢賺才有得分，分了三分之一後，可以分給自己的便很少，跟做生意的風險不成比例。有分部又認為他們的行業風險高，有錢賺的時候應多留資金在公司。有分部認為他們正處於高增長期，應盡量把盈利再投資，因此選擇股東不派息。他們雖願意分紅給員工，但分紅比例太高的話，會削弱公司的增長動力。