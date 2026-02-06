至少要成為利益共同體

經常有中小企老闆向我取經，我也很樂意跟他們分享自己從蚊型企業發展成為現在規模的經驗，當談到與員工共享成果時，他們往往會躊躇應否仿傚我們把三分之一盈利分給同事的做法。
他們分部因為自己根本沒有怎麼出糧，公司有錢賺才有得分，分了三分之一後，可以分給自己的便很少，跟做生意的風險不成比例。有分部又認為他們的行業風險高，有錢賺的時候應多留資金在公司。有分部認為他們正處於高增長期，應盡量把盈利再投資，因此選擇股東不派息。他們雖願意分紅給員工，但分紅比例太高的話，會削弱公司的增長動力。
我很理解他們的處境，我給他們的建議是，可以嘗試從較低比例開始，但要公開透明，不會因為盈利多寡而改變，只要把員工和公司成為利益共同體，員工的積極性和生產力便會提升。當分紅制度帶來正面效果後，如發覺仍有上調空間，再逐步調高比例也不遲。
我作為打工CEO的時候，就不太明白總公司的分紅制度，無論業績好壞，分紅都相差無幾。這讓員工和公司的關係變成交易的雙方，員工努力的結果只是公司賺多了，變相自己蝕底了，自然沒有動力讓公司多賺。
當然分紅制度並非靈丹妙藥，經營企業還要讓員工和企業成為價值共同體，公司的理念和價值觀，獲得員工的認同和支持。員工和企業還要成為成長共同體，公司發展的同時，員工也可以一起成長。當然，如果公司和員工是命運共同體會更好，但現在職場機會不缺，期待員工與企業成為「終身伴侶」或許過於浪漫。務實而言，不妨先從「利益共同體」做起，為員工和企業創造雙贏的條件。