粵唱越開心的舊曲新詞

以新歌頌舊恩：吉中鳴牧師 [註1] 的音樂職場使命，讓經典詩歌「粵唱越開心」【註2】。

粵唱越開心的舊曲新詞

【跳出安舒區】 在香港基督教音樂界，有這麼一位牧師，他觀察到一個令人憂心的現象：許多陪伴幾代信徒成長的經典詩歌，正隨著時代變遷，逐漸淡出年輕一代的敬拜生活。這些旋律承載著深厚的信仰情感與集體記憶，卻因音樂風格、語言表達與現代生活漸行漸遠，正面臨被淘汰的危機。 吉牧師沒有停留在感慨之中，反而從這危機中看見了使命。他忽發奇想：「為何不將這些經典旋律重新編曲，配上貼近當代生活的廣東話歌詞，讓詩歌再次『活』過來？」於是，《粵唱越開心》系列應運而生 — 這不僅是一個音樂項目，更是一場職場中的創意實踐，一場連結傳統與現代的信仰對話。

粵唱越開心的舊曲新詞

【職場中的積極轉化：從危機看見契機】 吉牧師的音樂職場生涯，見證了信仰如何與專業結合。他不僅是一位牧者，更是一位音樂人，多年來致力於用音樂服事社群。當他發現經典詩歌逐漸流失時，沒有選擇抱怨或懷舊，而是積極尋找解決方案。 「音樂是流動的禱告，是時代的見證。」吉牧師分享道，「如果我們的詩歌無法與這一代人的心跳同步，我們就失去了用音樂與他們對話的機會。」這種將問題視為契機的態度，正是「職場中的積極」最佳體現。

粵唱越開心的舊曲新詞

【創意實踐：「粵唱越有趣」的雙重革新】 《粵唱越開心》系列的創新體現在兩個層面： 音樂編曲的現代化：吉牧師邀請專業音樂人合作，將傳統詩歌旋律融入流行、爵士、民謠甚至輕搖滾等現代音樂元素，讓經典旋律煥發新生。一首過去以管風琴伴奏的莊嚴詩歌，可能變身為帶有吉他琶音和鼓點節奏的當代敬拜歌曲。 歌詞的在地化重生：保留原詩歌核心信仰信息的同時，吉牧師與創作團隊重新填上貼近香港生活的廣東話歌詞。這些新詞不僅語言現代化，更融入當代人的信仰體悟、生活挑戰與屬靈追求，讓詩歌真正「說」出現代信徒的心聲。

粵唱越開心的舊曲新詞

【職場中的開心服事：音樂作為共融的橋樑】 吉牧師相信，音樂應當帶來喜樂與連結。他指出：「《粵唱越開心》不只是個項目名稱，更是我們的目標 — 讓人在歌唱中經歷信仰的喜樂，讓不同世代在共同旋律中找到共鳴。」 這種「職場中的開心」並非膚淺的娛樂，而是深植於服事與創造的滿足感。當信徒能用自己熟悉的語言和音樂風格敬拜時，信仰與生活的距離自然拉近，敬拜不再是抽離的宗教儀式，而是可融入日常的靈性實踐。

粵唱越開心的舊曲新詞

【兩階段計劃：從招募到分享】

目前，《粵唱越開心》計劃正分兩階段推進： 第一階段：合唱團招募（截止日期：2月10日） 吉牧師正在招募對音樂有熱忱、願意以歌聲傳承經典的信徒加入合唱團。這不是專業歌唱家的專利，而是面向所有「喜歡唱歌、願意學習」的普通人。排練過程本身就是一個音樂與靈性共同成長的旅程。 第二階段：頌唱分享會（首演：2月22日） 首次演出將於2月22日在宏恩基督教學院美孚校舍舉行。這不僅是一場免費音樂會，更是一個分享與見證的空間。觀眾將聽到熟悉旋律的全新演繹，並有機會了解每首詩歌背後的故事與更新歷程。

粵唱越開心的舊曲新詞