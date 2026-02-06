孵化粵曲敬拜2.0的音樂僕人



繼上期【註1】報導《粵唱越開心》系列【註2】成功讓經典基督教詩歌以現代編曲和廣東話新詞重獲新生後，香港基督教音樂界的吉中鳴牧師【註3】再次踏出創新步伐。 這次，他將目光投向了更深層的文化傳承—粵曲藝術。然而，這不是一般的福音粵曲嘗試，而是一項前所未有的創舉：打造「在崇拜中、禮儀上得體」的粵曲敬拜，讓這門傳統藝術在基督教禮儀空間中找到其莊嚴而恰當的位置。

【從詩歌到粵曲：職場使命的深化】 吉牧師的音樂職場之路，體現了持續進深的文化自覺與信仰實踐。在成功推動現代化詩歌更新後，他思考著更深層的問題：「廣東話基督教音樂能否與本地最深厚的表演藝術傳統對話？粵曲這門承載著嶺南文化精髓的藝術形式，能否成為敬拜上帝的新語言？」

這不是簡單的風格借用，而是嚴肅的藝術與神學探索。吉牧師觀察到，現有的福音粵曲多偏向佈道性、表演性，較少能在莊嚴的崇拜禮儀中使用。「我們要創造的，是在神學上嚴謹、在音樂上精緻、在禮儀上合宜的粵曲敬拜作品。」他如此描述這項新計劃「粵曲敬拜2.0」的願景及孵化藍本。

【禮儀級粵曲：職場專業與信仰深度的結合】 何謂「禮儀上得體的粵曲敬拜」？吉牧師解釋，這意味著作品必須符合基督教崇拜的神學框架，在內容、形式、情感表達上都與崇拜的莊嚴性相協調。這需要對粵曲藝術有深入了解的音樂人，與熟悉基督教禮儀神學的牧者、學者密切合作。

「這不僅是音樂創作，更是文化翻譯與神學表達的雙重職事。」吉牧師強調。每一首作品都需要經過精心設計：從曲式結構、唱腔運用到伴奏編排，既要保留粵曲的藝術精髓，又要融入基督教崇拜的屬靈深度。

【禱告中醞釀：原創歌曲的靈性積澱】 令人驚喜的是，吉牧師在這條路上並非從零開始，經歷潛心創作與醞釀，已積累了十五首原創的粵曲敬拜歌曲。這些作品不是即興之作，而是經過接近兩年，長時間祈禱、沉思、反覆打磨的成果，每一首都承載著特定的崇拜功能與神學反思。

「這十五首歌曲涵蓋了崇拜的不同環節：呼召、讚美、認罪、宣赦、讀經回應、講道回應、奉獻、聖餐、差遣等。」吉牧師分享道，「我們希望創作一套完整的粵曲敬拜語彙，讓粵曲真正融入崇拜流程的每一個部分。」

【兩階段人才集結：共創藝術與靈性的交匯】 為了實現這一宏大願景，吉牧師正展開兩階段的人才招募： 伴奏團隊30人：已成功集結。這支團隊由資深粵曲樂師與熟悉基督教音樂的演奏家組成，他們正在深入研究如何將傳統粵劇「五架頭」(掌板、二弦、提琴、三弦、簫笛)與西方崇拜音樂元素有機結合。

歌手招募70人：現正進行中。與一般合唱團不同，這次招募的歌手需要具備粵曲演唱基礎，或願意接受系統訓練。吉牧師特別指出：「我們尋找的不僅是好聲音，更是願意探索粵曲與敬拜結合之路的同行者。」 初試啼聲：3月7日的歷史性演出 《粵曲敬拜詩歌作品分享會》【註4】 這項創舉將於3月7日迎來首次公開演出。這場音樂會不只是表演，更是一次「禮儀性粵曲敬拜」的實踐示範。觀眾將體驗到粵曲如何自然地融入完整的崇拜流程，如何以嶺南傳統藝術的語言，表達普世基督教的信仰內涵。



「三月演出只是開始，」吉牧師充滿期待地說，「我們希望這次『初試啼聲』能引發更多對話、反思與創作，真正捲起一場廣東話福音粵曲的新浪潮。」

【職場中的文化使命：在傳承中創新】 從《粵唱越開心》的現代詩歌更新，到如今粵曲敬拜的開創，吉牧師的職場軌跡展現了一個深刻的主題：信仰需要在文化中扎根，而文化需要在信仰中更新。 「基督教在中國的傳播歷史中，一直有『文化適應』的課題，」吉牧師反思道，「在當代香港，我們面對的挑戰是如何讓信仰與本地文化深度對話，而不是簡單的並置或混合。」

這種將專業知識(音樂、文化研究)與信仰使命結合的實踐，正是「職場中的積極與開心」的深度體現。吉牧師與他的團隊不是在從事一般的藝術創作，而是在進行一場文化與信仰的雙重探索，這過程充滿挑戰，卻也帶來專業與靈性上的雙重滿足

【前後呼應：從詩歌更新到文化深耕】 如果說《粵唱越開心》系列是讓經典詩歌「現代化」的橫向拓展，那麼粵曲敬拜計劃就是讓基督教音樂「本土化」的縱向深耕。兩者相輔相成，構成了一幅完整的廣東話基督教音樂發展圖景。