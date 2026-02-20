點解真正嘅聲音，通常只在私底下出現？

做管理愈耐，我愈留意到一個幾乎喺每個團隊都會出現嘅現象。開會嘅時候，場面往往好平靜，冇乜反對聲音，甚至可以話係過分一致；但一散會，喺走廊、茶水間，又或者私底下傾計，反而會聽到最真實、最貼近團隊問題嘅想法。

起初我都以為，這種情況可能與「是非」文化有關，又或者係主管本身處理得唔好。但後來慢慢發現，真正嘅聲音之所以選擇私下傳遞，唔係因為唔想講，而係因為太清楚講出嚟要承擔嘅後果。

喺公開場合表達意見，其實等同於表態。一旦講得唔好，容易被標籤，甚至被解讀成針對上司、唔夠配合。對好多同事嚟講，風險同回報並唔成正比，於是選擇沉默，反而成為一個理性嘅決定。唔出聲，唔代表冇思想，只係將判斷留喺自己覺得安全嘅範圍入面。我亦見過一啲願意喺公開場合講真話嘅人。佢哋未必講錯，但結果未必理想。有時會被誤會係博表現，有時又被視為唔夠支持團隊方向。久而久之，身邊嘅人自然學識一件事——有啲說話，只適合喺合適嘅時間，同合適嘅對象講。