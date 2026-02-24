踩住涼拖結婚 Birkenstock × Danielle Frankel聯乘

時裝界嘅聯乘多到數唔晒，但老實講，有啲真係「為聯而聯」，睇完都冇乜感覺。不過今次Birkenstock同紐約婚紗品牌Danielle Frankel攜手推出膠囊鞋款，就真係令人眼前一亮。試想想——著住拖鞋行入婚禮現場？嗰種反差感已經夠晒搶鏡，舒服同浪漫並存，破格得嚟又型到爆！

呢次合作對雙方都別具意義。Birkenstock超過250年嘅製鞋工藝，加上招牌符合人體工學嘅軟木乳膠鞋床，遇上Danielle Frankel充滿手工細節同詩意美學嘅婚紗風格，火花自然四射。系列以「為人生重要時刻而設」為靈感，用光澤面料配搭低調而精緻嘅細節，打造出六款設計，將舒適感升級到婚禮級別。