熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Feb-24 04:00
更新：2026-Feb-24 04:00
Fashion and the City

踩住涼拖結婚 Birkenstock × Danielle Frankel聯乘

分享：

時裝界嘅聯乘多到數唔晒，但老實講，有啲真係「為聯而聯」，睇完都冇乜感覺。不過今次Birkenstock同紐約婚紗品牌Danielle Frankel攜手推出膠囊鞋款，就真係令人眼前一亮。試想想——著住拖鞋行入婚禮現場？嗰種反差感已經夠晒搶鏡，舒服同浪漫並存，破格得嚟又型到爆！

呢次合作對雙方都別具意義。Birkenstock超過250年嘅製鞋工藝，加上招牌符合人體工學嘅軟木乳膠鞋床，遇上Danielle Frankel充滿手工細節同詩意美學嘅婚紗風格，火花自然四射。系列以「為人生重要時刻而設」為靈感，用光澤面料配搭低調而精緻嘅細節，打造出六款設計，將舒適感升級到婚禮級別。

adblk4
Birkenstock Danielle Frankel Madrid Birkenstock Danielle Frankel Arizona Birkenstock Danielle Frankel Tulum

經典鞋款都換上全新嫁衣——Madrid最初喺1963年以涼鞋姿態登場，今次以更極簡嘅線條重新演繹，配上纖細鞋帶，優雅得嚟毫不費力；Arizona換上純白緞面，再點綴珍珠細節，浪漫氣氛瞬間拉滿；Tulum以交叉結構後跟帶配珍珠裝飾，精緻之中帶點隨性。

連新郎哥都冇被忽略——黑色緞面中性款雙帶設計，低調得嚟夠型。仲有兩款Bespoke設計更誇張：Bespoke Arizona鑲滿珍珠同立體刺繡，閃得嚟高雅；Bespoke Boston則以全人手繪製立體花卉裝飾鞋面，藝術感爆棚。

Birkenstock Danielle Frankel Birkenstock Danielle Frankel
Birkenstock Danielle Frankel Bespoke Arizona Birkenstock Danielle Frankel Bespoke Arizona
Birkenstock Danielle Frankel Bespoke Boston Birkenstock Danielle Frankel Bespoke Boston

Danielle Frankel從超過700款Birkenstock鞋型中精挑細選出三款經典，再加入珍珠、手工編織鞋帶同花卉圖案外底等細節，將品牌一貫嘅浪漫情調完美注入。重點係——全部都保留Birkenstock標誌性軟木乳膠鞋床，靚之餘仲舒服到可以由宣誓企到after party 。

誰說婚禮一定要踩高踭？今次話你知，拖鞋都可以嫁得好華麗。

ADVERTISEMENT

送BOC Pay+ X M&M'S 慶新年開運箱

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務