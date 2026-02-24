踩住涼拖結婚 Birkenstock × Danielle Frankel聯乘

時裝界嘅聯乘多到數唔晒，但老實講，有啲真係「為聯而聯」，睇完都冇乜感覺。不過今次Birkenstock同紐約婚紗品牌Danielle Frankel攜手推出膠囊鞋款，就真係令人眼前一亮。試想想——著住拖鞋行入婚禮現場？嗰種反差感已經夠晒搶鏡，舒服同浪漫並存，破格得嚟又型到爆！
呢次合作對雙方都別具意義。Birkenstock超過250年嘅製鞋工藝，加上招牌符合人體工學嘅軟木乳膠鞋床，遇上Danielle Frankel充滿手工細節同詩意美學嘅婚紗風格，火花自然四射。系列以「為人生重要時刻而設」為靈感，用光澤面料配搭低調而精緻嘅細節，打造出六款設計，將舒適感升級到婚禮級別。
經典鞋款都換上全新嫁衣——Madrid最初喺1963年以涼鞋姿態登場，今次以更極簡嘅線條重新演繹，配上纖細鞋帶，優雅得嚟毫不費力；Arizona換上純白緞面，再點綴珍珠細節，浪漫氣氛瞬間拉滿；Tulum以交叉結構後跟帶配珍珠裝飾，精緻之中帶點隨性。
連新郎哥都冇被忽略——黑色緞面中性款雙帶設計，低調得嚟夠型。仲有兩款Bespoke設計更誇張：Bespoke Arizona鑲滿珍珠同立體刺繡，閃得嚟高雅；Bespoke Boston則以全人手繪製立體花卉裝飾鞋面，藝術感爆棚。
Danielle Frankel從超過700款Birkenstock鞋型中精挑細選出三款經典，再加入珍珠、手工編織鞋帶同花卉圖案外底等細節，將品牌一貫嘅浪漫情調完美注入。重點係——全部都保留Birkenstock標誌性軟木乳膠鞋床，靚之餘仲舒服到可以由宣誓企到after party 。
誰說婚禮一定要踩高踭？今次話你知，拖鞋都可以嫁得好華麗。