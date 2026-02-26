舌尖上的味覺「日材中煮」

北海道大根肉質細嫩、甜度極高，是冬季最當造的頂級食材。配上九州霧島福永和牛的坑腩位置，肉味濃郁而不油膩。以中式炆煮技法處理，大根吸盡牛肉精華，清甜即化；和牛保持濃郁肉味，兩者相得益彰。

最近一場味覺盛宴，匯聚日本多地頂級食材，由中國飲食文化大師尹達剛師傅及廚藝團隊精心演繹五道極具代表性的菜式，展現「日材中煮」的無限可能。

「日材中煮」——以中國傳統烹飪技法，演繹日本優質食材，創造出既有中華料理靈魂，又蘊含日本食材鮮味的嶄新菜式。

青森帆立貝——清蒸帆立貝

青森縣水質純淨，出產的帆立貝體形巨大，每顆重達250至300克，是刺身級別的上等食材。以最簡單的清蒸方式處理，僅憑精準火候，蒸至半熟。入口外層彈牙，內裡嫩滑，鮮甜汁液在口中爆發，充分展現頂級食材的原汁原味。

博多地雞——薑蔥霸王博多雞

博多地雞產量僅佔全國約1%，極其矜貴。繼承了軍雞的緊實肉質，在山上放養，脂肪低、肉質爽口，越嚼越鮮。選用雞髀部位，以中式薑蔥爆香技法處理，加入日本香雞油，口感彈牙，雞味濃郁。