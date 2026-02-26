舌尖上的味覺「日材中煮」

當日本優質食材遇上中華烹飪藝術
「日材中煮」——以中國傳統烹飪技法，演繹日本優質食材，創造出既有中華料理靈魂，又蘊含日本食材鮮味的嶄新菜式。
最近一場味覺盛宴，匯聚日本多地頂級食材，由中國飲食文化大師尹達剛師傅及廚藝團隊精心演繹五道極具代表性的菜式，展現「日材中煮」的無限可能。
北海道大根 × 九州霧島福永和牛——日本大根和牛腩飯
北海道大根肉質細嫩、甜度極高，是冬季最當造的頂級食材。配上九州霧島福永和牛的坑腩位置，肉味濃郁而不油膩。以中式炆煮技法處理，大根吸盡牛肉精華，清甜即化；和牛保持濃郁肉味，兩者相得益彰。
青森帆立貝——清蒸帆立貝
青森縣水質純淨，出產的帆立貝體形巨大，每顆重達250至300克，是刺身級別的上等食材。以最簡單的清蒸方式處理，僅憑精準火候，蒸至半熟。入口外層彈牙，內裡嫩滑，鮮甜汁液在口中爆發，充分展現頂級食材的原汁原味。
博多地雞——薑蔥霸王博多雞
博多地雞產量僅佔全國約1%，極其矜貴。繼承了軍雞的緊實肉質，在山上放養，脂肪低、肉質爽口，越嚼越鮮。選用雞髀部位，以中式薑蔥爆香技法處理，加入日本香雞油，口感彈牙，雞味濃郁。
大阿蘇牛乳——阿蘇牛乳蒸蛋
大阿蘇牛乳來自熊本縣火山草原，擁有獨特濃醇風味。以牛乳代替水或上湯製作中式蒸蛋，蒸蛋異常嫩滑，表面光滑如鏡。入口即化，散發濃郁奶香；加上銀杏的煙韌口感與鮭魚子的鹹香，層次豐富。
群馬蒟蒻——雞白湯蒟蒻絲麵
群馬縣是日本最大蒟蒻產地，出產的蒟蒻富含膳食纖維，熱量極低，口感彈牙。將蒟蒻切成幼絲模仿麵條，配以博多地雞熬製的濃稠雞白湯。蒟蒻絲吸收湯汁精華，每一口都充滿鮮味，健康與美味兼得。
盛宴更搭配熊本縣157年歷史的「大字牌」Wasabi透明醬油，提升海鮮鮮味；以及真澄氣泡酒與沢之鶴古酒梅酒，相得益彰。
從青森到熊本，日本各地頂級食材在中式烹調技法中綻放異彩。這不僅是一場味覺盛宴，更是中日飲食文化交融的最佳見證。