當工具開始替我們行動：從OpenClawd到責任的重新思考

過去幾年，AI經歷了3次明顯轉變。最初，它只是對話機械人；然後，它變成多模態，可以讀圖、聽聲、處理文件；再之後，它成為代理，可以在網頁上替你完成任務。而OpenClawd代表的是第四步 —— AI進入操作系統層。

OpenClawd做了甚麼不同？

OpenClawd不是一個更聰明的聊天工具，而是一個開源代理框架。它可以透過terminal控制系統，操作檔案、執行程式、連接API、自動化任務。這意味著AI不再只存在於瀏覽器，而是進入電腦核心。

有人把它接上加密貨幣交易所，自動監測價格並執行買賣；也有人把它接上美股交易 API，讓AI在條件達成時替自己下單。這些例子之所以吸引人，不是因為它賺不賺錢，而是因為它代表了一個角色轉換。