優惠之外，請看清承保的本質

即使過去只是曾接受脫疣治療或腸胃鏡檢查，在核保層面均可能被視為潛在風險因素。新保單或因此列為不保事項；若涉及心血管相關評估，即使當年未確診高血壓或糖尿病，亦可能因風險調整附加額外保費。原有保單多年累積的承保歷史與既往已承保的範圍，其實是一種無形資產，一經轉換，未必能完整延續。

新一年醫療保險市場優惠紛陳，折扣吸引，不少人因續保保費上調而萌生轉保念頭。然而，從專業風險管理角度觀察，醫療保險一旦轉換，本質等同重新核保，所有健康狀況將被再次審視。

最高誠信原則始終是保險制度的基石。網上投保固然便利，但健康問卷的每一項披露，均涉及專業判斷。若新保單生效初期出現索償，保險公司一般會啟動審查程序，查閱過往醫療紀錄。倘若曾因小毛病求診而未有申報，而相關病症又被視為日後索償的源頭，理賠爭議甚至拒賠風險，便隨之而來。

更須留意的是，理賠並非單憑醫生建議住院便必然全數賠付，保險公司仍會審視治療是否具醫療必要性及合理性。缺乏周全評估與專業跟進，往往令投保人在條款與程序之間承受不必要的壓力。