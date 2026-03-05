以中樂編織文旅合一新景象

隨着啟德體育園正式落成，香港的文化版圖正從傳統音樂廳延伸至廣闊的都市綠洲，展現出一幅融合藝術與生活的全新景象。早前，我出席了香港中樂團的新春團拜，席間得悉今年香港將首度舉辦「國際笙簧節 2026」，令人振奮。其中，3月22日將以一場名為「笙生不息—千簧和鳴」的笙簧馬拉松揭開序幕，活動以音樂會為載體，將傳統中樂轉化為城市文旅亮點，實踐文化與旅遊的深度融合。

這類以盛事推動行業經濟、展示香港多元面貌與軟實力的文旅活動，已成為香港發展的新趨勢。它們不但能帶動本地經濟，更能在社交媒體上快速傳播，向世界展示香港的文化底蘊。香港擁有許多值得驕傲的文化瑰寶，香港中樂團正是其中一顆明珠，堪稱「香港文化大使」當之無愧。