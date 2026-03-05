以中樂編織文旅合一新景象

隨着啟德體育園正式落成，香港的文化版圖正從傳統音樂廳延伸至廣闊的都市綠洲，展現出一幅融合藝術與生活的全新景象。早前，我出席了香港中樂團的新春團拜，席間得悉今年香港將首度舉辦「國際笙簧節 2026」，令人振奮。其中，3月22日將以一場名為「笙生不息—千簧和鳴」的笙簧馬拉松揭開序幕，活動以音樂會為載體，將傳統中樂轉化為城市文旅亮點，實踐文化與旅遊的深度融合。
這類以盛事推動行業經濟、展示香港多元面貌與軟實力的文旅活動，已成為香港發展的新趨勢。它們不但能帶動本地經濟，更能在社交媒體上快速傳播，向世界展示香港的文化底蘊。香港擁有許多值得驕傲的文化瑰寶，香港中樂團正是其中一顆明珠，堪稱「香港文化大使」當之無愧。
笙，擁有三千多年歷史，不僅是中樂的重要代表，更影響了西方簧片樂器的發展。活動當日，逾1,500名來自全球的樂手將攜帶笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲，以及西方的口琴與風笛，在啟德體育園主場館外圍及「龍之九子」雕塑間進行快閃演出。這種流動式的藝術設計，將嚴肅的音樂從殿堂帶入社區，讓古老的樂器在現代建築空間中與環境共鳴，既與民同樂，亦在挑戰世界紀錄的過程中，重塑香港作為國際文化大都會的形象。
令人欣喜的是，活動報名反應熱烈，參與者中有超過五成是20歲以下的年輕一代。這份薪火相傳的動力，正是香港展現活力、吸引全球旅客的文化載體。從文旅角度而言，這項盛事將透過5.5G技術進行全球直播，現場更免費開放，邀請市民與旅客攜帶地墊，在黃昏下席地而坐，近距離感受中樂的韻味，享受一場與別不同的文化饗宴。
「國際笙簧節」的精彩不止於此。今年適逢上海音樂學院民樂系七十周年，將與香港中樂團合辦笙演奏大賽及作品徵集活動。9月更將迎來第50樂季的揭幕音樂會「千簧一宇」，屆時來自世界各地的笙演奏家將齊聚一堂，展現笙的多元風貌，讓這項古老樂器在新時代煥發更璀璨的光芒。