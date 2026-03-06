資深讀者們應該知道我一向很關注長者健康。時值初春，乍暖還寒，不如就來一篇「初春老吾老」，讓我們一起看看在春天照顧長者的要訣。 在這溫差大、氣溫不穩定的季節，長者分外容易著涼，應採用「洋蔥式穿法」、早晚加外套或背心。為免室內氣溫過低，要注意門窗冷風，睡前窗戶不要過度打開。寒冷天氣或冷風的刺激會讓血管收縮、血壓上升，因此請不要忽視室溫的調節。 若老人家有心血管疾病，或有高血壓、冠心病、中風史，必須規律量血壓(尤其早晚溫差大時)，按時服藥；避免忽冷忽熱剛起床、洗澡前後、外出進出室內時）。倘若出現胸痛、呼吸困難、突發無力或口齒不清等，必須立刻就醫。

春天乃傳染病的高危季節。此時氣候多變、乍暖還寒，加上細菌與病毒在回暖天氣下繁殖加快，須預防流感、肺炎球菌、新冠肺炎的感染。應視乎身體狀況以決定是否需要注射疫苗，注射前須確認疫苗的有效期限。人多密閉場合宜佩戴口罩、勤洗手；家中要通風，但避免冷風吹到長者。長者如受傳染病感染，恐更容易演變成為重症(例如肺炎)，若有症狀宜趁早就醫。

老人家由於行動不便，會出現「懶得喝水」的情況，且因身體感覺較遲緩，對口渴和尿意未能及時掌握。照顧者請提醒老人家定時少量補水，觀察其尿量、皮膚狀態是否過乾、有否頭暈等。春天有時候會熱得像夏天，須提醒長者注意攝取適量水分，以助調節體溫。 在春天更加要注意身體過敏症狀，留意植物花粉飄揚與長者呼吸道健康關係，在花粉高時減少長時間逗留戶外；回家後須洗臉甚至洗澡換衣。若鼻塞嚴重導致要用口呼吸、睡眠質量差或咳嗽過久，建議就醫以分辨是否身體過敏還是受疫情感染。

春天天氣潮濕，須注意跌倒防護，家居防止地毯翹角、電線雜物等障礙，浴室宜加設夜燈與防滑裝置。 平日要讓長者定期進行肌力與平衡訓練，如散步、太極等運動。鞋子要有防滑功能，避免長者穿著不合腳的鞋子。 其實再多的照料，也及不上一句子女兒孫的親切問候。趁人還在，請多陪伴、多問候、多看望老人家吧！