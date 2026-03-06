筆者在過年時到越南度假，回港那個晚上，在機場快綫乘搭的士回觀塘直播室。踏進車上不久，被一位約60多歲的的士大哥認出來，原來他是我們節目的忠粉，亦因如此，我們談論的內容當然就是靈異事件。這位的士大哥有兩次很深刻經歷，他就在這段路程向筆者娓娓道來。
第一次是他年少時與朋友在山上遇到的。「當年與幾個朋友上山露營，平日我們會行大路，那一次突然心血來潮走上一條捷徑小路。突然看到很多一間一間的小屋，年輕人根本不知道是甚麼，這些小屋排列得整齊有致，加上在黑夜時沒有看得很仔細，我便說了一句這些小屋可以住得人嗎？語調有些輕佻。結果我們一行幾人，一直走一直走根本找不到去路，於是便在山頭睡過了一晚。當天光起來時，看到這個位置根本就是一個出口，沒有可能走不出去，那時才知道甚麼是鬼揞眼。而這一間間的小屋就是村民安放祖先的骨灰位，自此之後便不敢在山上亂說話。」
另一次更令大哥感到毛骨悚然。「那一次我載了一對男女上車，女的是一位菲傭，她曾在香港打工，那天她與朋友急急要我去將軍澳墳場。我好奇她在香港應該沒有親人要拜祭。細問之下，原來她回菲律賓後，晚上在家經常看到一個小孩徘徊，她突然想起小孩很像之前的少主，而少主告訴她必須返香港拜祭他。」大哥說起來仍猶有餘悸：「她根本不知道少主埋葬在哪一段，但我們突然聽到的士外被東西撞擊的聲音，就在這刻菲傭姐姐大叫，她便看到少主的墳墓。原來當姐姐離開他們家後一年，少主患情緒病逝世了。」整件事對大哥來說最詭異的是，這個撞擊聲音其實是少主鬼魂造成的，姐姐在車上親眼看到少主現身提示。「多年來，我沒法忘記這件事！」