Stone Island x New Balance 574 Ghost 第二季聯名系列登場

相比第一次聯名，今次配色更加吸引，系列帶來三款新色：灰褐色(Dust Grey)、石板藍(Slate Blue)同深米色(Dark Beige)。其中灰褐色反而更似介乎白同米之間，似白非白，個人覺得非常百搭。整體設計維持單色調，呼應Stone Island「Ghost」支線一貫低調又有層次感嘅風格。上次聯名相當限量，一出賣清，而且喺二手波鞋網都有價有市，所以今次聯名睇啱就好吼準時間入手啦。

Stone Island再次同New Balance攜手，推出「Ghost 574」系列第二彈。兩個品牌過往合作一向主打物料研究同功能設計，而今次依然以New Balance經典鞋款574作為基礎。

鞋面採用麖皮材質，加上縫合翻轉結構設計，亦刻意減少重疊縫線，令鞋身輪廓比一般574更立體，視覺上甚至有少少似絎縫服裝嘅感覺。

其中一個最搶眼嘅細節，就係一直延伸到中底嘅絨面革包裹層，令鞋面到鞋底都保持同色系質料過渡。鞋側亦壓印咗「STONE ISLAND PRODUCT RESEARCH」字樣，低調之餘又保留品牌標誌性細節。

性能方面，鞋款配備ENCAP中底結構同輕量EVA泡棉，兼顧穩定性同緩震表現。而整個系列亦會配上同樣走單色風格嘅包裝。

Stone Island x New Balance第二季「Ghost 574」系列將於3月11日開始，向已於Stone Island官網註冊嘅會員發出購買邀請，同時亦會在Stone Island海港城店發售。