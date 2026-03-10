為何內地人熱衷來港投保？ 拆解香港保險六大吸引力

自從2023年中港兩地全面通關，內地人來港投保熱潮持續升溫，屢創新高。到底香港保險有何魅力，吸引內地朋友不惜千里迢迢前來投保？以下為你拆解六大核心原因。
一、收益差距明顯：內地步入低利率時代，存款利率跌入「1字頭」，保險產品收益率下調至「2字頭」，反觀香港保險公司投資全球市場，儲蓄分紅保險的長期年均收益率可達6.5%。兩地產品存在明顯利差，吸引力不言而喻。
二、美元資產配置：全球經濟不明朗下，內地高淨值人士需要分散貨幣風險，避免單一持有人民幣。購買港險等同持有美元或多元貨幣資產，能有效對沖人民幣匯率波動風險。
三、保費更具競爭力：香港人均壽命全球最長，疾病發生率相對較低，加上醫療體系效率高，令保險產品定價更具優勢。相同保障額下，尤其是人壽和危疾保險，香港保費往往低於內地。
四、保險公司歷史悠久：香港匯聚多家百年的跨國保險集團，相比內地保險公司，這些國際巨頭歷史更悠久，資本雄厚，國際信用評級極高，經歷多次金融危機考驗，品牌信譽值得信賴。
五、資金自由流通：香港保險擁有「離岸資產」屬性。資金在香港可以自由進出，靈活配置全球。這種自由讓內地客戶能更從容地應對子女留學、移民等不同的財務需求。
六、法律制度健全：香港實行普通法，法律體系獨立成熟，與國際商業規則高度接軌，對私有產權保障極嚴。保單合約條款清晰且具約束力，有效保障投保人權益。
結語：綜合而言，香港保險精準回應了內地高淨值人士對資產增值、風險分散及財富傳承的需求。隨著兩地交流日益頻繁，相信香港保險在環球資產配置中的獨特角色將愈發重要。