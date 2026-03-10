為何內地人熱衷來港投保？ 拆解香港保險六大吸引力

自從2023年中港兩地全面通關，內地人來港投保熱潮持續升溫，屢創新高。到底香港保險有何魅力，吸引內地朋友不惜千里迢迢前來投保？以下為你拆解六大核心原因。

一、收益差距明顯：內地步入低利率時代，存款利率跌入「1字頭」，保險產品收益率下調至「2字頭」，反觀香港保險公司投資全球市場，儲蓄分紅保險的長期年均收益率可達6.5%。兩地產品存在明顯利差，吸引力不言而喻。

二、美元資產配置：全球經濟不明朗下，內地高淨值人士需要分散貨幣風險，避免單一持有人民幣。購買港險等同持有美元或多元貨幣資產，能有效對沖人民幣匯率波動風險。