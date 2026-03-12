「日材中煮」的融合哲學：當粵菜技藝遇上日本食材

中國飲食文化大師尹達剛師傅被譽為「日材中煮」香港第一人，多年來以中國傳統烹飪技藝結合日本頂級食材，開創出別樹一幟的風格。這種融合並非簡單的「日食材、中煮法」二元組合，而是建基於對兩國飲食文化深厚理解後的匠心獨運。較早前他應日本貿易振興機構(JETRO)邀請，於國際廚藝學院舉行「日材中煮」粵菜烹飪示範，向學生展示這種獨特烹飪哲學的傳承與創新。 日材中煮的精髓：從食材本質出發 是次示範選用日本多個縣份的優質食材，炮製四道精緻菜式——窩貼鯛魚、鯛魚煲飯、鑊煎帆立貝及白灼帆立貝，其中兩道設試食環節。當日出席者包括JETRO日本食品海外推廣香港代表沖和宏先生、日本駐香港總領事館代表竹谷亮佑先生，以及百多名烹飪學生，親身感受「日材中煮」的獨特魅力。

尹師傅特別選用鯛魚和帆立貝兩種日本常見海產作主打。鯛魚在香港常被稱為「鱲魚」，日語讀音與「めでたい」(慶祝)相近，在日本傳統中象徵長壽富貴，是喜慶場合不可或缺的「開運魚」。其中櫻花鯛最為矜貴，在春季櫻花盛開時節捕獲，產卵前油脂豐腴、肉質鮮紅如櫻花般瑰麗。尹師傅將這種極講究鮮度的魚材，分別以窩貼(中式鍋貼做法)與煲飯兩款截然不同的中式技法演繹，既保留鯛魚的細膩，又賦予溫暖扎實的粵式風味。 從分辨食材到文化對話

示範過程中，尹師傅不忘向學生灌輸食材知識，教導如何分辨帆立貝(扇貝)與帶子(沙插)——前者外殼扇形較厚，肉質圓厚軟嫩、味道清甜，可生食；後者外殼較大呈三角形，柱肉橢圓、肉質較韌，適合熟食。他又分享創意配搭，指帆立貝除了傳統蒜蓉粉絲，改用日本烏冬蒸煮，能帶來意想不到的效果。這種突破框架的思考，正是「日材中煮」的精髓——在深刻理解食材本質後，為其尋找最適合的歸宿。 在互動環節中，尹師傅與學生探討中日飲食文化差異，讓學子在「美味」與「知性」交融的體驗中，理解食物歷史脈絡與料理技法的演變。有學生分享：「以前覺得中菜是中菜，日本菜是日本菜，但尹師傅讓我們看到兩者之間有廣闊的對話空間。」

文化交流的橋樑 這次示範已是JETRO與尹師傅今年短短三個月內的第五場「日材中煮」推廣活動，足見這套烹飪理念在業界引起的迴響。事實上，尹師傅旅居日本30餘年，擅長以四季食材融合中日飲食文化，曾擔任橫濱皇家日航大酒店「皇苑」行政總廚，回港後創立私房菜館「尹師讌」及品牌「大師有禮」。他經常為JETRO及大型美食活動主持烹飪示範，擔任日本縣政府食材推廣大使，積極推廣「日材中煮」理念，2021年更獲日本政府頒授「旭日雙光章」，表揚其多年來致力使用日本食材入饌中國菜餚的貢獻。

從日本橫濱到香港，從五星級酒店行政總廚到飲食文化傳承者，尹師傅的「日材中煮」哲學，不僅是技藝的傳授，更是飲食文化的薪火相傳——讓年輕一代看見，真正的烹飪藝術，從來不受國界所限。