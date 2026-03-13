坐飛機回港，甫下機拖著行李箱，走到接機大堂，參加一個迷你演唱會，演出的是年輕流行搖滾組合Pandora，醉翁之意是見見機場的舊同事，一起喝喝啤酒聊聊天。

機場在剛落成之時，於接機大堂有一個酒吧，聽說當年不少本地航空公司的空姐，落機後直奔這間酒吧，為的不是飲番杯，而是男友或老公都在那裡，邊喝酒邊等愛人，好不浪漫 。

這天的啤酒派對，有超過一百個粉絲老早在場守候，演唱期間熱鬧繽紛。在機場辦這種活動，讓等候接機的人不致無聊，大堂也充滿歡樂氣氛，實在可以將這種活動變成常態，讓到港旅客即時感受香港的活力