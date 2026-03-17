2026年 你的第一印象由AI決定

過去我們常說，第一印象只有一次。在很多行業，尤其是需要與客戶面對面交流的工作，大家都習慣在見面前做好準備：燙好襯衫、整理儀容，希望在第一次會面時留下專業而可靠印象。但隨著科技發展，第一印象出現的時間，或比我們想像中更早。在今天數碼環境下，很多人在與陌生人見面前，往往先在網上搜尋一下對方背景，或透過搜尋引擎與AI助手了解基本資料。故在真正見面前，一個人的「數位形象」其實已開始形成。這些資訊或來自公開文章、社交媒體分享，或者其他可被搜尋到的資料。AI只是把這些零散資訊整理起來，讓人更易理解一個人的背景與興趣。

某程度上，這也改變了「第一印象」的形成方式。如在網上幾乎找不到任何資料，別人或較難建立初步認識；但若網上內容較為多元，也可能讓人更易了解一個人的專業背景與想法。

這種轉變其實不只影響某一個行業，而是整個社會在數碼時代下的一個新常態。

對很多專業人士而言，如何在網絡世界中適度地分享知識與經驗，慢慢成為一個值得思考的課題。這並不是要每個人都成為網紅，而是透過一些理性與有價值的內容，讓公眾在需要資訊時，可找到可靠的參考。面對面的交流依然是建立信任最重要的一步。但在見面之前，數位世界或已悄悄為彼此建立了第一層印象。在這個年代，專業不只體現在名片與履歷上，也慢慢延伸到我們在網絡世界留下的每一點足跡。