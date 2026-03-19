粵菜宗師與一場懷舊盛宴

那夜，鏞記酒家的龍鳳禮堂星光熠熠。二十六位年屆花甲，甚至九十五歲高齡的粵菜宗師雲集一堂，不是為了競技，而是為了一場與時間賽跑的味覺傳承。作為義務公關，我有幸見證這場「懷舊粵菜當年情」慈善晚宴，更深深體會到，名廚們呈獻的不僅是懷舊菜式，更是一個時代的集體記憶。 最觸動人心的，是九十五歲的點心泰斗符星師傅。這位全球最年長點心大師專程從新加坡飛返香港，親手示範幾近失傳的「油笠笠豬油包」。當他顫抖的雙手熟練地捏著麵糰，當熱騰騰的豬油包出籠、那股油香撲鼻的瞬間，喚起了不少老前輩對童年大笪地的味道、對半世紀前石塘咀繁華歲月的記憶。

這場盛事的背後，是海外召集人曾鏡雄師傅從新加坡歸來、本地召集人許美德師傅奔波聯絡的一呼百應，還有合辦機構的蕭秀香三姐、江肇祺、李文星等名廚鼎力支持。更難得的是，所有義廚自費來港，部分更攜同家人，將善舉化作一趟「廚旅融合」的歸鄉之旅。他們來自美國、澳洲、新加坡、日本、上海等地，卻有一個共同的身份——香港仔。 晚宴七席迅速售罄，籌得八十萬善款，全數撥捐博愛醫院藍地護老院項目。但最令我震撼的，是鏞記酒家甘琨禮先生的胸懷——他全數承擔宴會費用，確保每一分善款都用於長者身上。這種「零行政費」原則，讓慈善回歸最純粹的模樣。

席間，甘蕎因小姐聯同一眾名廚，逐一向賓客講解十二道歷史名菜的故事。江太史傳人李煜霖師傅憶述太史五蛇羹的由來，「世界廚神」陳偉強師傅解構失傳技法，台灣首位三星米芝蓮名廚陳泰榮、日本「日材中煮」大師尹達剛、上海「魔鬼炒飯」簡捷明……每一位都在用自己的方式，訴說香港飲食故事。 三月二十六日，另一場更大規模的慈善晚宴將在合和酒樓舉行，近二百位來自十個國家的星級名廚再度雲集，一百二十八席早已售罄。感謝有心人大航假期慈善基金會慷慨贊助當晚的晚宴及一切開支。兩場慈善晚宴同樣為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌募經費，並優先支援受大埔火災影響而有經濟困難的長者，提供適切護理安老服務。以名廚美饌籌款，饒有意義。

有人問，為甚麼這些名滿天下的廚師願意不辭勞苦回來做善事？我想，答案就藏在符師傅那雙布滿歲月痕跡的手裡——他們要在味道被遺忘之前，把香港的飲食故事，一筷一勺地傳承下去。這不僅是慈善，更是對香港這個城市的情懷。畢竟，香港還有許多被遺忘的飲食遺產和瑰寶，等待我們發掘與守護呢。