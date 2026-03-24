大灣區醫保：需求驅動下的創新機遇

香港與內地恢復通關以來，大灣區跨境醫療保險需求持續升溫。有險企已推出大灣區通用的門診計劃，客戶不論身處大灣區何地，均能享有醫療保險服務，市場反應熱烈，反映這類產品市場潛力巨大。筆者認為，隨著大灣區融合加速，跨境醫療保險正迎來產品創新的關鍵窗口期。
先看香港人的退休趨勢。近年愈來愈多港人選擇北上退休，大灣區內地城市生活成本較低、居住空間寬敞，加上交通便利，成為不少銀髮族的退休生活心水之選。然而，醫療保障往往是他們最頭痛的問題。內地醫保對港人未必完全適用，市場上真正能夠覆蓋大灣區、提供便捷就醫服務給港人的醫療保險產品，仍然供不應求。這群「北上養老」的港人，正是跨境醫保的剛需客戶群。
另一邊廂，大灣區客戶信賴香港醫療系統，因它在國際上享有良好聲譽，藥物引進與國際同步，專科醫生水平備受認可。不少大灣區居民願意專程來港就醫，甚至投保香港醫保，以備不時之需。對他們而言，一份能在香港及大灣區內地城市雙向通用的醫保，既能享受香港優質醫療資源，又可選擇在內地就近接受治療，是相當有吸引力的。
需求如此清晰，產品創新必須跟上。傳統醫保將香港與內地分割處理，理賠流程相對繁複。未來的跨境醫保應實現「一地投保、三地通行」，涵蓋香港、澳門及大灣區內地城市的完善醫療網絡，並透過直付服務簡化理賠手續。產品設計要更貼近用家需要，針對退休人士慢性病管理、針對高端客戶專科醫療服務，均值得深耕的方向。大灣區跨境醫保快速發展，是市場需求驅動的必然結果。誰能在產品創新上走得更快、更貼地，誰就能在這片藍海中搶得先機。