大灣區醫保：需求驅動下的創新機遇

香港與內地恢復通關以來，大灣區跨境醫療保險需求持續升溫。有險企已推出大灣區通用的門診計劃，客戶不論身處大灣區何地，均能享有醫療保險服務，市場反應熱烈，反映這類產品市場潛力巨大。筆者認為，隨著大灣區融合加速，跨境醫療保險正迎來產品創新的關鍵窗口期。

先看香港人的退休趨勢。近年愈來愈多港人選擇北上退休，大灣區內地城市生活成本較低、居住空間寬敞，加上交通便利，成為不少銀髮族的退休生活心水之選。然而，醫療保障往往是他們最頭痛的問題。內地醫保對港人未必完全適用，市場上真正能夠覆蓋大灣區、提供便捷就醫服務給港人的醫療保險產品，仍然供不應求。這群「北上養老」的港人，正是跨境醫保的剛需客戶群。